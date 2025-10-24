¡Conoce! Los 5 destinos más buscados para 2026

Los viajes continuarán con su tendencia expansiva para el 2026. Superarán otros segmentos de ocio, ya que los trotamundos los consideran esenciales para la realización personal y simplemente indispensables para mejorar o mantener su bienestar. Las proyecciones indican que su contribución será de $16 billones de dólares para el 2034, lo que implica un alcance del 11.5 % del PIB mundial, según cifras del World Economic Forum.

El mejor precio

Como prioridad, la mayoría de los viajeros demandará ofertas en los vuelos. De hecho, el 55 % de ellos mencionó que el costo de éstos es más importante que elegir el destino, señaló una encuesta realizada por Skyscanner. El lanzamiento de nuevas aerolíneas de bajo costo, será un factor clave para que los precios sean más asequibles.

Los más solicitados

Hay sitios que están experimentando mayores aumentos interanuales de búsquedas, según datos del reporte 2026 Trending Destinations de Skyscanner. No significa que son famosos, por el contrario, se trata de pequeños tesoros que tienen más que los populares. ¿Será acaso, que la demanda para conocerlos los sacará del anonimato?

Descubramos algunos de los atractivos que los han posicionado en las listas de éxito:

1- Salerno, Italia, se posicionó en el primer puesto con más de 211 % en las búsquedas

Atractivos: es la puerta de entrada a la costa Amalfitana, así que como te imaginarás cuenta con algunas maravillas como la playa urbana de Santa Teresa o el paseo marítimo Lungomare Trieste con varios balnearios. Sin embargo, te cautivará por su esencia medieval. La Catedral de Salerno, alberga la cripta de San Mateo Evangelista, con acentos barrocos; el Castillo de Arechi que se alza sobre una colina, te permitirá apreciar el golfo de Salerno. Alberga, el jardín de Minerva, el más antiguo y elegante de Europa, con terrazas y escalinatas sálicas de plantas y flores, ofrece visitas guiadas y talleres.

2- Koror, Palaos adoptó la segunda posición con + 156 %de búsquedas

Atractivos: posee un archipiélago de 340 islas coralinas y volcánicas. Sus bellezas naturales son incomparables, como la laguna Sur de las islas Rocosas, con 445 islotes calcáreos, un complejo arrecife de corales, rodeado de selva. Está la laguna de la Vía Láctea, de aguas lechosas y lodo blanco de arcilla; es usada como mascarilla por sus propiedades rejuvenecedoras. Por increíble que parezca podrás nadar con medusas doradas en el lago de las Medusas, son inofensivas y únicamente, se encuentran en esta parte de Oceanía. Ambos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No te pierdas de una caminata por la selva para conocer la cascada Ngardmau de 217 metros de altura.

3- Kochi, Japón se quedó con el tercer sitio con + 106 % de búsquedas

Atractivos: tiene encantadores paisajes naturales, una conexión con el océano Pacífico y la historia samurái de Shikoku. Alberga el castillo de Kochi, el único con la torre original y principal intactas, con estatuas legendarias, mitad pez y mitad dragón; en la primavera es espectacular por los cerezos en flor que lo rodean. El templo Chikurinji, es parte de la peregrinación de los 88 templos de Shikoku, en sus elegantes senderos alberga una pagoda roja de cinco pisos y un jardín del siglo XIV, declarado Lugar Nacional de Belleza Escénica. Aprecia el agua cristalina de la cascada Nikobuchi, que te deja apreciar el fondo a detalle. Es la sede del Festival Yosakoi, donde las danzas de estilos tradicionales se fusionan con la música moderna con trajes coloridos, participan hasta 18 mil bailarines, divididos en 200 equipos.

4- Bilbao, España se coló en cuarto con más de 97 %

Atractivos: forma parte del patrimonio vasco con arquitectura vanguardista entre verdes colinas. Una parada obligada es el museo de Guggenheim, revestido de titanio, impacta desde la entrada por la escultura de la Araña de la artista Louise Bourgeois; exhibe numerosas exposiciones temporales. Pasar el puente colgante de Vizcaya es toda una experiencia, pues permite cruzar el río sin interrumpir el paso de las embarcaciones. Sube en teleférico centenario al monte Artxanda, para una vista panorámica de la cordillera Cantábrica. Disfruta de exquisitas tapas y de productos locales en el Mercado de la Ribera, con una extensión de 10 mil m², es uno de los más grandes de Europa.

5- Rabat, Marruecos, se ubicó en el quinto lugar con más de 97 %

Atractivos: su combinación de tradición y modernidad, la introdujo en los Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Transpórtate a otra época al caminar en la ciudad amurallada de Kasbah des Oudaias, con vistas que se extienden hasta el río Bu Regreg, incluso encierra jardines que despiden aromas de lavanda y naranjo, además de callejones andaluces. Visita la Necrópolis de Chellah, un yacimiento arqueológico dominado por los fenicios y romanos. El fastuoso mausoleo de Mohammed V con azulejos de colores y superficies de mármol. No te vas sin adentrarte entre los laberintos del zoco de Marruecos, la cuna del regateo, para adquirir artesanías, especias, bocadillos y textiles.

Fascinantes destinos, que han sido seleccionados a través de las búsquedas de los trotamundos. Al menos incluye uno, en tus viajes del próximo año, antes de que se popularicen, estamos seguros de que no te defraudarán.