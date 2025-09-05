3 destinos florecientes en Canadá

Conforme cambian los hábitos de los viajeros, la demanda de destinos con experiencias enriquecedoras van a la alza y Canadá se posiciona como uno de los fuertes en este sentido, por las experiencias memorables que pueden generar recuerdos únicos con toda la familia.

Los favoritos

En días pasados se develó Unveiled, la lista anual de los mejores destinos de FightHub, la agencia de viajes más grande de Norteamérica, que analizó las tendencias emergentes de viajes, utilizando información de reservas de finales de 2024 hasta el primer semestre de 2025, de acuerdo, a sus hallazgos, estos son tres sitios canadienses que vale la pena explorar por sus experiencias de valor excepcional:

1- Banff, emocionante

Se coloca a la cabeza de los lugares más buscados del mundo, ideal para aquellos que buscan desconectarse para encontrar el equilibrio. Fue seleccionado por sus maravillosos e impresionantes escenarios naturales.

Realiza recorridos panorámicos en el Cañón Johnston, te encantará por sus cascadas y pozas o visita los lagos de Louise o el Moraine. Incluso puedes sumergirte en las aguas termales superiores de Banff o subir al teleférico. Para el invierno apuesta por la estación de Sunshine Village para esquiar o pasear en trineo tirado por perros.

2- Montreal, encantadora

Dio un salto sorprendente de tres posiciones para colocarse, en el puesto 5 del top 10 Canadá, probablemente por su escena cultural y su encanto europeo. Durante junio y julio, la ocupación hotelera alcanzó un 73 %, en combinación con la demanda de Airbnb, reportó Turismo Montreal. Incluso fue nombrada entre las 10 mejores ciudades del mundo para estudiantes, según Quacquarelli Symonds Best Student Cities for 2025.

Para deleitarse con una vista de la ciudad vestida de otoño, lo ideal es caminar a la cima del Parque del Monte Real. Un recorrido por los museos de Bellas Artes o el McCord, es esencial por su acervo. Si quieres disfrutar de sus delicias preparadas con miel de arce y quesos artesanales, dirígete a los mercados de Jean-Talon o Atwear. Si te gusta el deporte, no puedes perderte, el 14 de septiembre el Gran Premio Ciclista de Montreal o el 21 de septiembre el Maratón de Montreal, que seguramente aumentarán la derrama económica de turistas.

3- Saskatoon, fascinante

Cautiva por sus escenarios salpicados de naturaleza y la vida urbana, se ha filtrado por primera vez en el top 10 canadiense, tal vez obedece al sentido de viajar en busca de opciones menos concurridas y aclamadas. Debes saber que a lo largo del año alberga 65 festivales. Famosa por las praderas de Saskatchewan, con siete puentes que cruzan el río del mismo nombre, además alberga el Parque Nacional de Grasslands, por ello se le nombra “el París de las praderas”. Es posible deslizarse en una tirolesa para observar el magnífico escenario natural desde las alturas.

Otras opciones para gozar de la naturaleza, son: caminar a lo largo de 80 kilómetros en el sendero Meewasin, que serpiente por la zona arbolada del río South Saskatchewan; disfrutar del colorido otoñal del Parque Patrimonial Wanuskewin, con evidencia de cultura indígena de más de 6 mil años. Sorpréndete con el encuentro cultural que ofrece el Museo Remai Modern que tiene una colección de obras de Picasso.