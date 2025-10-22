¿Cuándo es y a qué hora inicia la Carrera de Un Kilo de Ayuda con Snoopy y sus amigos?

La Carrera de Un Kilo de Ayuda está lista para llenar de energía el Paseo de la Reforma el próximo 2 de noviembre de 2025, en una edición especial que celebra el 75º aniversario de Snoopy y sus amigos de Peanuts. El evento comenzará a las 6:30 de la mañana, con salida en la Torre Mayor y meta frente a la Estela de Luz.

Serán 8 mil corredores los que participen en “la karrera con causa” más esperada de la temporada. Este año tiene un objetivo claro: apoyar el Desarrollo Infantil Temprano de más de 23 mil niñas y niños beneficiarios del programa Un Kilo de Ayuda, presente en siete estados del país.

Un evento con causa y diversión para todos

Además de ser un encuentro deportivo, la Carrera de Un Kilo de Ayuda impulsa el bienestar de la niñez mexicana en comunidades indígenas, rurales y marginadas. Las inscripciones lograron un SOLD OUT, agotando todas las categorías disponibles a través de AS Deporte y tiendas Innova Sport.

El evento cuenta con distintas distancias para adaptarse a todas las edades y niveles:

Kaminata recreativa: 3 km

Karreras: 5 km y 10 km, en ramas varonil y femenil

Karreras infantiles: para niñas y niños de 3 a 12 años, con recorridos de 100 a 500 metros

Snoopy corre por la infancia

En su séptimo año de colaboración con Un Kilo de Ayuda, Snoopy vuelve como embajador de esta causa. Para conmemorar su aniversario, los corredores recibirán una playera conmemorativa, un morral y una medalla especial inspirados en los personajes de Peanuts.

La directora general de Un Kilo de Ayuda, Priscilla de Anda, destacó que esta alianza une deporte y solidaridad: “Más de ocho mil corredores participarán no solo por diversión, sino por el futuro de miles de niñas y niños en México”.

El 2 de noviembre, las familias podrán disfrutar una jornada de deporte, alegría y esperanza en la Carrera de Un Kilo de Ayuda, donde cada paso deja huella por la primera infancia.