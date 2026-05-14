Rafael Aponte, nuevo director comercial para Exoticca en México

Por Bibi Saucedo

¡Así es! Rafael Aponte se ha integrado al equipo de Exoticca como flamante director Comercial en México, así lo anunció, dando a INVERTOUR esta primicia.

Exoticca es una empresa relativamente joven que nació en el año 2016, agencia online donde encontrarás viajes completos, con más de 30 componentes digitales, con tecnología y productos propios, no venden productos de terceros. “Tenemos una apuesta muy fuerte en Latinoamérica, principalmente en México, y por ello, integramos a Rafa Aponte al equipo”, dijo Eduardo Meléndez Suárez, managing Director Spain & LATAM de Exoticca, durante su visita a nuestra ciudad capital y presentar esta gran noticia al mercado mexicano.

“Nuestra estrategia ha sido visitar cada país de Latinoamérica y dentro del mundo B2B, firmar acuerdo con el líder de cada país, para desarrollarnos con ellos y convertirlos en el número uno con la tipología de este tipo de producto”, aseveró Meléndez.

Están presentes, por ejemplo, en Chile, Colombia, y ahora en México con Viajes El Corte Inglés, además ya con un acuerdo con Despegar para toda América Latina. “Y a partir de ahí sólo llevamos tres años vendiendo B2B en esa zona, el equipo es muy incipiente y hemos crecido tanto que hemos facturado €300 millones de euros ya, así que apostamos por México con Rafa y un equipo de gentes”.

Aseguró que Exoticca es una empresa disruptiva, con itinerarios muy distintos, adaptados a cada mercado emisor, y con una gran política de buenas comisiones.

La operación de Exoticca está en un 70% en Canadá y Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, Francia y en México, Argentina, Chile, Colombia.

“Nuestro objetivo indudablemente es México, entendemos que está recibiendo muy bien nuestra propuesta de valor, que las necesidades que hay en tecnología las podemos satisfacer y, por tanto hemos decidido dar el paso y poner el foco en este país. Y con los planes muy agresivos que tenemos dar resultados durante los próximos 12 meses. Necesitábamos una persona con expertise en el mercado, que conociese los principales players del país», dijo Meléndez.

“En efecto, estoy sumamente feliz de este nuevo reto. Queremos ser líderes en el sector, ya que yo soy experto en hacer empresas exitosas”, acotó Aponte entusiasmado.

“El siguiente paso será mostrarles nuestra gran oferta de valor y concretar acuerdos con todos los grandes operadores, porque entendemos que aportamos mucho y sobre todo, la capacidad de convertirse en líderes de un segmento, que genera una rentabilidad muy alta, creemos que siempre es bienvenida la posibilidad de digitalizar un producto”.

Rafa Aponte, destacó que habrá un presupuesto agresivo, por ello han puesto el foco en nuestro país, primero será brandear Exoticca en el territorio, y tendrán trade shows, desayunos, capacitaciones, etcétera.

Manifestaron tajantemente que Exoticca no tiene una competencia directa, precisamente por ello, han llegado aquí: “Con la más profunda humildad, entendemos que no encontramos con quien compararnos, no existe operadores que ofrezcan todo un journey digitalizada, un producto con todo, trabajando sobre un inventario en tiempo real, ofreciendo a la gente en tres minutos un producto, de 18 noches con precios cerrados y sin la necesidad de esperar a confirmar ningún servicio. No venimos a ocupar el lugar de nadie, venimos a complementar lo que hoy no se está haciendo en determinados mercados. Esa es la idea”, dijo contundente Meléndez Suárez.

Exoticca lo que intenta es ofrecer una experiencia absolutamente digital, sin conflicto para cualquier perfil de usuario: “Tenemos precios muy competitivos, desde gente muy joven que se ha planteado la posibilidad de irse a China, o gente que hace viajes mucho más elaborados o largos”.

Por su parte, Luciana Pizzatti, directora de Ventas LATAM con sede en Buenos Aires, aseveró: “Nosotros, al ser dueños de nuestro propio producto, podemos adaptarlo a las tendencias o a la demanda del mercado, justamente. Con el crecimiento que hemos demostrado en estos años, siempre trabajando en tecnología, y está es la oportunidad de conquistar el mercado que nadie aquí ha llegado todavía con una propuesta tan disruptiva”.

Insistió que Exoticca viene para hacerle la vida más fácil al agente de viajes, vender algo con tantos componentes, no es fácil. «Cuando tú tienes una plataforma que te ofrece los vuelos con la capacidad de emisión inmediata, cuando te confirma todos los productos terrestres, con el vuelo que has elegido y te da un precio final, en el lapso de 10 minutos, frente a un cliente que tienes delante tuyo, le puedes dar cuatro opciones con precios cerrados, pues evidentemente captaremos la atención del cliente sin esperas y sin necesidad de ir ma veces a la tienda», mencionó Pizzatti.

Aponte comentó que su producto también tiene un diferenciador en cuanto a los viajes, “que pueden ser guiados, semi o no guiados, de esta manera el viajero sigue haciendo su itinerario de acuerdo a lo que le gusta”.

Exoticca tiene un año que llegó a México, y este ha sido de gran éxito, con gran cantidad de clientes en línea. “Por eso la necesidad de aumentar el equipo para que ya podamos atender a quienes han respondido y muy bien a nuestro producto. Tenemos como objetivo que el mercado de este país crecerá exponencialmente y por eso estamos aquí”.

“Cada uno de los itinerarios de Exoticca está perfectamente diseñado, curado por el equipo y artesanos que son los que cuidan, viven y miran cada uno de los programas con lujo de detalles”.

“Aquí el cliente puede escoger cuándo quiere salir y regresar, de acuerdo a los más de 400 paquetes y producto que tenemos en el mercado. Es muy amigable para que cualquier agente de viajes, pueda cerrar ventas rápidamente y ser mucho más proactivo”, dijo Aponte.

La propuesta diferenciadora de Exoticca: “Es rentable, primero por nuestra política de comisiones, tal como es nuestro modelo B2B, creo que somos el único operador que está ofreciendo una comisión incluyendo los impuestos. Somos diferentes a muchos otros”.

Finalmente, subrayaron: “Mas allá de todo lo que hemos contado, creo que el mensaje clave es que Exoticca viene a revolucionar en Latinoamérica el mundo de este tipo de producto, con una tecnología de punta, que no encontrarás en otro operador. Con ideas muy disruptivas, para hacer crecer a los partners de una manera exponencial”.