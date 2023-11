Descubre la exquisita diversidad gastronómica de Houston

Comparte este contenido

Con su área metropolitana habitada por más de 7 millones de personas, Houston se alza como la cuarta metrópolis más grande de los Estados Unidos, y es un destino cosmopolita de gran relevancia. Este lugar se destaca por su diversidad, lo que se refleja en una multitud de aspectos, incluyendo su escena culinaria.

Houston, la ciudad favorita

La ciudad cuenta con un Distrito de Museos que alberga 18 museos, además del renombrado Zoológico de Houston, el Centro Espacial de Houston y prestigiosos grupos de artes escénicas, como el Houston Ballet, Houston Grand Opera y Houston Symphony. También es hogar de equipos deportivos profesionales y una sorprendente cantidad de restaurantes, superando los 10 mil establecimientos. En cuanto a compras, dispone de más de 12 distritos comerciales que abarcan toda la ciudad.

Lo que hace que la escena gastronómica de Houston sea excepcional es su diversidad. La ciudad celebra su mezcla de culturas y su carácter cosmopolita a través del arte, los eventos culturales y, por supuesto, la comida. En Houston, podrás degustar platos de más de 70 países y regiones diferentes. Este mosaico culinario convierte a la ciudad en un verdadero paraíso gastronómico.

Para los amantes de la buena comida

Houston ofrece una variedad inigualable de opciones. El afamado chef Hugo Ortega, galardonado con el premio James Beard, dirige restaurantes como Backstreet Café, Hugo’s, Caracol, Xochi y URBE. Cada uno de estos lugares ofrece una experiencia culinaria auténtica y deliciosa. En Hugo’s, por ejemplo, encontrarás platos regionales mexicanos en un ambiente espectacular. Deja que las Garnachas de Tinga de Conejo te conquisten como aperitivo, disfruta de la Carne Brava como plato principal y cierra la comida con la Pirámide de Chocolate.

Si deseas explorar la cocina de la India, visita Musaafer en The Galleria, donde podrás saborear el pollo a la mantequilla, un plato tradicional de Delhi conocido como murgh makhani. Pacha Nikkei, inaugurado en 2022, es el primer restaurante en Houston dedicado a la cocina Nikkei, una fusión única de la gastronomía peruana y japonesa.

Toro Toro, del chef Richard Sandoval, ofrece una experiencia de asador contemporáneo con influencias panlatinas y asiáticas, con un menú que incluye filetes de churrasco al estilo rodízio, caza exótica, sushi y ceviche.

Brennan’s of Houston es un lugar perfecto para degustar la cocina tejano-creole. Sus especialidades incluyen la famosa sopa de tortuga y platos deliciosos como el Gulf Fish Pontchartrain.



¡Hey, amigo carnivoro!

Si eres amante de las carnes, no querrás perderte Brenner’s on the Bayou. Aquí puedes disfrutar de un filet mignon de 6 oz con papas marmoladas, espinacas y demi-glace de champiñones silvestres.

Golfstrømmen en POST, inspirado en la cocina noruega, es un restaurante destacado con platos como el ceviche de pescado rojo y una impresionante barra cruda.

Houston es un verdadero paraíso para los gourmets y sibaritas, donde la diversidad culinaria es la protagonista. Explora este mosaico de sabores y descubre por qué la ciudad es conocida como uno de los destinos gastronómicos más emocionantes de Estados Unidos. Para obtener más información sobre los lugares para visitar, cosas que hacer y dónde comer en Houston, sigue a @HolaHouston en Facebook e Instagram.