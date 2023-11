Houston First invita a una experiencia culinaria en Food & Wine Festival

Comparte este contenido

Jorge Franz, Senior VP of Tourism and Industry Relations at Houston First Corporation, y Mauricio González, representante en México de Hola Houston, a vivir una exquisita muestra gastronómica.

Con un menú de seis tiempos, los chefs Benchawan Jabthong Painter, ganadora del premio James Beard 2023, y David Skinner del innovador restaurante Th Prsrv, nos sorprendieron con gratas sorpresas.

Se trataba de “una probadita” de lo que se gozó en Food & Wine Festival, cuya misión es difundir las tendencias, talentos y nuevas oportunidades en el campo gastronómico y de la hospitalidad. Houston fue el invitado internacional.

Jorge Franz, Shandra Mitchell y Mauricio González Mario Mc Naught Arellano, Jenny Zapata y Loretta Fadanelli Elena Trauwitz, Jorge Franz y Mauricio González Daya Cruz, Claudia González y Shandra Mitchell

Ambos chefs unieron fuerzas para crear un menú que te sumerge en la pluricultural ciudad espacial, pues conjuntan antiguas técnicas arraigadas en la herencia indígena de los nativos Choctaw y tailandeses.

La entrada constó de verduras al vapor, encurtidas y confitadas y salsa nan pik. Posteriormente, se sirvió Night and day, una entrada caliente de frijoles tépari con ceniza vegetal, mantequilla de maíz, pescado ahumado, flores de jardín. El Ron Pu, de carne de cangrejo, salsa de coco, arroz crujiente con coco.

Nuestro favorito fue Tiger Cry Ribeye, consistente de filete de costilla, coliflor, leche de coco tailandesa, pasta de curry y brotes de guisantes, cerrando la experiencia con broche de oro, con un Melting Pot Ice Cream, de chocolate mexicano, chiles ojo de pájaro y avellanas.