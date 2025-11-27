Descubre Kissimmee: 5 actividades al aire libre para disfrutar en familia

Kissimmee no solo ofrece un amplio catálogo de parques de diversiones: aquí también encontrarás una gran variedad de atracciones al aire libre para disfrutar en familia.

Si viajas a Florida, ésta es una excelente opción para quienes van con niños. Aquí descubrirás múltiples alternativas para vacacionar y divertirte, mientras te sumerges en la naturaleza recorriendo a pie, en bicicleta, kayak o hidrodeslizador los lagos, parques y atracciones ecológicas de la zona.

Si ya te convenciste de visitar esta ciudad, aquí en INVERTOUR te compartimos cinco actividades que no te puedes perder durante tu estancia en la ‘capital de los cocodrilos’.

Encuentros con animales y fauna

Acércate a la fauna salvaje de Florida. Desde cebras hasta tigres, podrás observar de cerca a distintas especies en entornos naturales. Monta a caballo por senderos vírgenes, alimenta jirafas o visita santuarios especializados.

Una de las experiencias más completas es el safari en coche de Wild Florida, donde recorrerás 70 acres de terreno abierto desde tu vehículo. Jirafas, bisontes, cebras y otras especies exóticas se mueven libremente a pocos metros, brindándote una conexión única con la naturaleza.

Aventura en hidrodeslizador

Adéntrate en los paisajes de Kissimmee a bordo de un hidrodeslizador que recorre lagos y humedales, permitiéndote ver aves y otros animales en su entorno natural. Si te emociona deslizarte a toda velocidad sobre el agua mientras disfrutas de vistas panorámicas, esta es tu opción ideal. Explora los Everglades entre pantanos, marismas y ríos, mientras aprendes sobre el ecosistema local.

En Boggy Creek Airboat Adventures, los recorridos son guiados por capitanes certificados por la Guardia Costera de EE. UU. Puedes elegir tours diurnos, al atardecer, nocturnos o privados.

Pesca

Los lagos del centro de Florida son reconocidos por sus lubinas, pero también puedes atrapar lucios, percas, peces luna y otras especies.

Sal con un guía experto que te llevará a los mejores puntos. Se incluye todo el equipo necesario, consejos profesionales y una experiencia que combina pesca y turismo en plena naturaleza.

Tirolesa

Disfruta de una emocionante aventura aérea. Lánzate por una tirolesa de 365 metros sobre árboles y pantanos, alcanzando velocidades de hasta 48 km/h.

Con más de 100 aligátores, esta actividad promete adrenalina y vistas espectaculares en un entorno único.

Bicicletas y tours con Toho Bikes

Andar en bicicleta es ideal para todas las edades, y Toho Bikes lo facilita con alquiler de bicicletas y triciclos eléctricos o convencionales, además de portabebés remolcables para niños desde un año.

Sus recorridos autoguiados de dos, tres o cuatro horas te permitirán explorar de cerca la naturaleza y fauna de Florida a tu ritmo, por tres de los senderos más populares de Kissimmee.