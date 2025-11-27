Sol, arena y samba: las playas del norte de Brasil que debes conocer

Cada vez hay más personas que buscan destinos paradisíacos para vacacionar. Pese a que el otoño trae climas fríos en algunos países, hay quienes prefieren lugares cálidos para descansar. Entre estos destinos, Brasil se posiciona como una opción para quienes quieran sol, arena y mar.

Las playas del norte del gigante sudamericano son famosas por su variedad, cada una con características únicas que combinan naturaleza exuberante, aguas cristalinas y un clima cálido durante todo el año. Si eres team calor, aquí en INVERTOUR te compartimos las playas que no puedes dejar de visitar si viajas a la tierra del samba.

Praia do Maragogi

Famosa por sus aguas turquesas y piscinas naturales de arrecifes de coral, Maragogi es un paraíso para el buceo y snorkel, con gran variedad de vida marina. Sus playas de arena blanca y palmeras invitan a la relajación. Se llega fácilmente en auto desde Maceió o Recife, en unas dos horas y media.

Praia do Porto de Galinhas

La Praia de Porto de Galinhas, ubicada en Ipojuca, estado de Pernambuco, es uno de los destinos más populares del norte de Brasil. Sus aguas cristalinas, manglares y piscinas naturales ofrecen un entorno ideal para nadar y paseos en “jangadas”, las tradicionales embarcaciones locales.

El animado centro del pueblo cuenta con una amplia oferta de restaurantes, bares y tiendas de artesanías, donde se puede disfrutar de la gastronomía típica y comprar recuerdos únicos. Desde Recife, el acceso es sencillo, con un viaje en auto de aproximadamente una hora y cuarto.

Praia de Canoa Quebrada

Con impresionantes acantilados rojizos y una atmósfera única, Canoa Quebrada cautiva a todos los visitantes.

La playa ofrece la oportunidad de recorrerla en buggy, disfrutar de las vistas desde las alturas o relajarse al sol. Su ambiente bohemio la convierte en un lugar de encuentro para quienes buscan algo más que paisajes. Desde Fortaleza, puedes llegar en auto en aproximadamente 2 horas y media.

Praia Principal de Jericoacoara

Jericoacoara, o «Jeri», como la llaman popularmente, es conocida por sus atardeceres mágicos y su playa principal rodeada de dunas. Es el lugar perfecto para actividades como el kitesurf, nadar o relajarse con un coco frío en la mano. El acceso es una verdadera aventura, desde Fortaleza puedes tomar un vuelo a Cruz o viajar en auto hasta Jijoca.

Praia dos Carneiros

Carneiros, una de las playas más pintorescas de Brasil, destaca por su paisaje de cocoteros, aguas cristalinas y la icónica Capilla de San Benito, ubicada junto al mar. Se accede fácilmente desde Recife tras un viaje en auto de dos horas hasta Tamandaré.

Praia de Pipa

En Tibau do Sul, la Praia de Pipa destaca por sus acantilados, vegetación tropical, aguas cristalinas y arenas doradas. Es ideal para relajarse y practicar surf, especialmente entre noviembre y febrero, cuando es posible avistar delfines cerca de la costa. A pocos pasos, tiendas, cafés y restaurantes ofrecen la gastronomía local. Pipa está a casi dos horas en auto desde Natal, a 90 km.

Praia do Francês

Ubicada en Marechal Deodoro, Alagoas, está a solo 30 minutos en auto desde Maceió. Es una playa versátil con una zona de aguas tranquilas y arrecifes, ideal para familias, y otra con olas aptas para surfistas. Cerca de la playa hay tiendas de artesanías y servicios turísticos como paseos en barco y buggies.