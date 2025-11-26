Vacaciones de invierno 2025: los mejores destinos de nieve y aventura para viajar este año

El invierno es una de las temporadas en donde los viajeros buscan lugares que combinen nieve y aventura. Durante esta época del año, los turistas aprovechan para practicar deportes como el esquí y el snowboard, así como disfrutar de actividades recreativas como paseos, gastronomía y visitas culturales.

Sin duda, las vacaciones invernales son una oportunidad para que los visitantes se animen a descubrir nuevos lugares, ya sea para escaparse del frío de la rutina… o abrazarlo en sitios de nieve y aventura.

Si planeas salir de viaje pero aún no sabes qué países visitar, aquí en INVERTOUR te decimos los tres mejores destinos de invierno que no te puedes perder antes de que termine el año. ¡Toma nota!

¿Cuáles son los destinos recomendados para este invierno?

Si buscas conocer lugares que ofrezcan frío o calor, aquí te contamos algunos países de América del Sur que no puedes dejar de visitar.

Argentina

Si buscas aventura, Bariloche es un sitio ideal. Los turistas pueden disfrutar desde excursiones al Cerro Catedral hasta paseos en trineo o chocolate caliente en el Centro Cívico, todo mientras contemplan paisajes únicos.

La temporada alta es entre julio y agosto, y aquí los viajeros pueden realizar snowboard, caminatas por el bosque y trekking.

Chile

En Chile, la ciudad de Chillán destaca por sus termas y sus pistas de esquí. Este lugar se ha convertido en uno de los puntos preferidos por familias chilenas y extranjeras gracias a su combinación perfecta de relax y aventura.

Los visitantes pueden realizar actividades como trekking y disfrutar de aguas termales para hacer su experiencia aún más completa.

Brasil

Si lo tuyo son los climas tropicales, Brasil es una opción ideal para disfrutar del calor y de la playa. Durante esta temporada, miles de personas aprovechan el receso invernal para visitar Río de Janeiro o Salvador de Bahía.

Aquí los viajeros podrán encontrar playa, vida nocturna y tours urbanos.

¿Por qué es clave viajar con seguro de invierno?

Sin importar si eliges frío o calor, viajar en temporada invernal implica ciertos riesgos y particularidades que vale la pena considerar como:

Deportes de nieve (con mayor riesgo de lesiones).

Viajes con niños o adultos mayores (que pueden requerir atención médica).

Altas concentraciones de turistas (imprevistos, como demoras o pérdida de equipaje).

Por eso, antes de emprender tu viaje es esencial contar con un seguro que te proteja en todo momento. Con Universal Assistance tendrás la tranquilidad de estar cubierto y podrás disfrutar cada destino sin preocupaciones.