Diversión bajo el sol: los mejores parques acuáticos de Kissimmee

En Florida, el entretenimiento acuático es una de las principales atracciones tanto para locales como para turistas. Si viajas a Kissimmee, no solo encontrarás ríos serpenteantes y lagos cristalinos, sino también parques temáticos de fama mundial y una variedad de atracciones impresionantes que tú y tu familia no querrán perderse.

Conocida como la “ciudad de los cocodrilos”, este lugar ofrece una amplia gama de actividades para todas las edades, entre las que destacan sus parques acuáticos. Allí, los visitantes pueden disfrutar de toboganes, ríos tranquilos, piscinas de olas, nado en arrecifes de agua salada y encuentros con delfines, garantizando diversión para grandes y chicos.

Si buscas pasar unas vacaciones familiares inolvidables disfrutando de experiencias junto al agua, en INVERTOUR te contamos cuáles son las áreas recreativas que no puedes dejar de visitar.

Bahía del Volcán Universal

Universal Volcano Bay ofrece el equilibrio perfecto entre diversión intensa y relajación, todo en un entorno inspirado en la cultura Waturi. Desde emocionantes toboganes como el Krakatau Aqua Coaster y el Ko’okiri Body Plunge, hasta actividades más tranquilas como flotar en el río Kopiko Wai o descansar en Waturi Beach, este espacio acuático combina aventura y descanso para toda la familia.

Si buscas un lugar para comer y desconectarte, puedes disfrutar de una cabaña junto al agua con cómodos asientos y servicio de conserjería, donde además podrás probar los sabores del Pacífico Sur con más de 60 opciones en el menú del restaurante de Universal.

Aquatica, parque acuático SeaWorld

Si quieres adentrarte en la vida marítima, Aquatica es para ti. En este espacio podrás deslizarte por 42 toboganes de alta velocidad, disfrutar de emocionantes piscinas de olas y tomar un respiro en 84 mil pies cuadrados de playas, ríos y lagunas tranquilas.

Ofrece atracciones para todas las edades, desde los adrenalínicos toboganes Dolphin Plunge e Ihu’s Breakaway Falls hasta las enormes piscinas de olas Cutback Cove y Big Surf Shore. Para los más pequeños, cuenta con áreas seguras y divertidas como Walkabout Waters y Kookaburra Cove, con juegos y toboganes diseñados especialmente para ellos.

Para recargar energías, no puedes dejar de visitar Banana Beach Cookout, donde podrás disfrutar de cerdo desmenuzado, perritos calientes y otros platillos a la parrilla.

Discovery Cove

Aquí nadar con peces es solo el comienzo. Discovery Cove, en Orlando, ofrece a los visitantes una experiencia única para nadar e interactuar con delfines, además de gozar de actividades exclusivas como caminar por el fondo del mar, alimentar aves tropicales y nadar junto a juguetonas nutrias.

La atracción estrella, La Laguna de los Delfines, permite un nado de 30 minutos con delfines nariz de botella. En el Oasis de Agua Dulce, los visitantes pueden tener encuentros cara a cara con nutrias mientras atraviesan un túnel parcialmente sumergido. Además, con la excursión SeaVenture, es posible explorar un arrecife lleno de vida caminando por el fondo del océano con cascos de buceo. Este lugar con todo incluido ofrece comida y bebida, incluyendo bebidas alcohólicas, durante todo el día.

Parque acuático Blizzard Beach de Disney

El Disney’s Blizzard Beach, un antiguo centro de esquí “derretido” se transforma en un original parque acuático que combina adrenalina, diversión y ambiente alpino en pleno Kissimmee.

Desde la cima del Monte Gushmore, los visitantes pueden lanzarse por toboganes extremos como Summit Plummet, con una caída libre de 120 pies. También hay opciones para toda la familia, como el paseo en balsa Steamboat Springs o la relajación en la playa de arena blanca de Melt Away Bay.

Los más pequeños tienen su espacio en Tike’s Peak, con juegos acuáticos a su medida, mientras que los niños mayores pueden enfrentarse a desafíos de agua y equilibrio en Ski Patrol Training Camp. Aquí las mini donas, los bocados rápidos y los dulces granizados de Arctic Expeditions te mantendrán con energía y fresco durante tu día de aventuras.

Parque acuático Island H2O

Si buscas diversión para todos los gustos en Island H2O Water Park, combina adrenalina y alivio en un solo lugar. Desde toboganes extremos como Hashtag Heights y Live Streaming, hasta zonas tranquilas como la piscina solo para adultos Private Domain, hay opciones para cada tipo de visitante. Ya sea en familia o con amigos, la experiencia promete refrescar y emocionar a partes iguales.

Megabytes y Tag Shack están llenos de bocadillos e incluso cócteles helados. Disfruta de una comida y relájate antes de volver a explorar las mejoras tecnológicas de esta área acuática.

Ya sea que busques emociones fuertes o momentos de relajación, en Kissimmee encontrarás el parque acuático ideal para ti.