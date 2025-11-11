¡Descubre! 3 excitantes destinos para visitar en diciembre

Los trotamundos no dejarán de explorar a finales de año, continuarán en la búsqueda de actividades únicas en sus escapadas de invierno. La Association of British Travel Agents (ABTA), señala que para las vacaciones navideñas, 29.1 % desea travesías salpicadas por el sol, 14.4 % apuesta por el descanso, mientras que 9.8 % planea ir en busca de aventuras en la nieve.

Emblemáticos

Para esos ávidos de inmersiones excepcionales les tenemos tres destinos que cumplirán con sus expectativas.

Soleada escapada a las Islas Vírgenes

Probablemente, el mayor punto de atracción de este paraíso caribeño estadounidense es su clima cálido, que oscila entre los 26 °C y 28 °C. Ubicadas al este de Puerto Rico y al oeste de las Islas Vírgenes Británicas. Al caminar por la arena fina de Trunk Bay o Magens Bay, de inmediato te acogerá la relajación. Descubre paisajes exuberantes y playas escondidas en una caminata por Reef Bay Trail que incluye las ruinas de una antigua fábrica de azúcar o Ram Head que termina en una costa rocosa.

Es ideal para practicar actividades acuáticas como buceo, snorkel, kayaking, paddle boarding e incluso explorar sus islas a bordo de un catamarán. Te divertirás a lo grande en su festival St. Croix Crucian Christmas, que se celebrará del 26 de diciembre al 3 de enero y ofrecerá música, gastronomía y entretenimiento inolvidables. De enero a marzo hay avistamiento de ballenas.

Encuentra la calma en Bután

Simplemente, te bastará admirar sus picos nevados para sentir cómo el estrés comienza a desvanecerse. Un sentimiento de paz te invadirá en sitios históricos como el Monasterio Paro Taktsang que luce sereno sobre un acantilado o el Punakha Dzong, que significa Palacio de la Felicidad, ubicado a las orillas de un río. La arquitectura tradicional butanesa te cautivará por su coloridos trabajos en madera.

Para darle un toque holístico a tu estancia en & Beyond Punakha River Lodge, puedes apostar por el Wellness Master in Residence, una experiencia inmersiva de autodescubrimiento a través de sesiones grupales de bienestar de 30 minutos. No te pierdas de un baño cálido o un masaje relajante de piedras calientes.

Eleva la adrenalina en los Alpes Franceses

Si no deseas perderte de los paisajes nevados típicos de la temporada, es tu opción. Deslízate en Les 3 Vallées, que alberga estaciones como Méribel que ofrece recorridos nocturnos en trineos y Courchevel, conocida por su exclusividad y calidad de sus pistas con 150 kilómetros esquiables. Si eres un esquiador experimentado, dirígete a Mont Blanc, que suele ser desafiante por sus impresionantes descensos fuera de pista desde 4 mil 810 metros.

Annecy, conocida como la Venecia de los Alpes, te fascinará por su Navidad Alpina. En su mercado navideño encontrarás unos 150 puestos de madera que venden artesanías y bocadillos regionales como el fondue y el tartiflette. Te sorprenderá con sus calles empedradas, coloridas fachadas cubiertas de escarcha a lo largo de los canales del casco antiguo. Embarcarte en un crucero por el lago para admirar sus montañas nevadas.

¿Qué destino cubre tus expectativas para un viaje navideño?