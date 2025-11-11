Arizona: 6 opciones imperdibles para disfrutar las vacaciones de invierno

Arizona es un destino ideal para los amantes del invierno y los climas fríos. Entre montañas y bosques, este lugar es perfecto para disfrutar actividades al aire libre: puedes jugar golf en Phoenix por la mañana y, tras conducir un par de horas hacia el norte, esquiar por la tarde… o al revés.

Este destino ofrece oportunidades únicas para unas vacaciones inolvidables, ya sea en familia o en pareja. Por eso, en INVERTOUR te compartimos seis actividades que no puedes dejar pasar si estás en el estado del Gran Cañón.

Christmas at the Princess

Las fiestas decembrinas se acercan, y como cada año, el Fairmont Scottsdale Princess se transforma en un auténtico país de las maravillas invernal. Allí podrás caminar entre más de 10 millones de luces que iluminan el desierto, rodearte de 128 fogatas e iglús, deslizarte por una pista de hielo de 500 m² y subir a una rueda de la fortuna de 40 metros de altura.

Santa Claus hace varias apariciones, permitiendo que los niños conozcan a seis personajes navideños, mientras la familia disfruta de espectáculos, comida y actividades. No necesitas hospedarte en el hotel para entrar; basta con adquirir tu pase de entrada.

Viaje mágico en el Polar Express

Si creciste con la película El Expreso Polar, esta es tu oportunidad. Desde Williams, Arizona, podrás revivirla visitando uno de los pueblitos de la Ruta 66 y abordando el Grand Canyon Railway en un trayecto nocturno de hora y media que te llevará directo al “Polo Norte”. Durante el camino, disfrutarás de galletas recién horneadas, chocolate caliente y villancicos, mientras ves cómo la historia cobra vida.

Al llegar, Papá Noel aborda el tren, escucha los deseos de los niños y reparte un regalo especial para cada uno. Todo esto con la música y la atmósfera navideña que hace sentir a chicos y grandes como dentro de un cuento. La temporada del Expreso Polar va del 7 de noviembre al 30 de diciembre.

Aventuras en Arizona Snowbowl

¿Te gusta la aventura? Situado en las montañas San Francisco Peaks, a solo 20 minutos del centro histórico de Flagstaff, el Arizona Snowbowl es el lugar perfecto para quienes quieren aprender o perfeccionar habilidades en la nieve. No importa si eres principiante: encontrarás más de 50 pistas para todos los niveles, programas especiales para novatos y hasta tres terrain parks para practicar freestyle, haciendo de tu estancia una experiencia completa.

Además, es el único resort de esquí que ofrece vistas directas al Gran Cañón desde la cima. Y si no quieres esquiar, puedes subir en góndola y disfrutar del paisaje o regresar al centro de Flagstaff para comer, tomar un café y sentir el ambiente relajado de la ciudad. La temporada dará inicio el 21 de noviembre de 2025; esta fecha está sujeta a las condiciones climáticas y todavía puede cambiar.

Diversión sin límites en Sunrise Park Resort

En las Montañas Blancas, al noreste de Phoenix, Sunrise Park Resort se consolida como la estación de esquí más grande de Arizona, con 65 pistas que van desde suaves recorridos hasta desafiantes diamantes negros, incluyendo bajadas emblemáticas como Cyclone Circle y rutas más tranquilas como Crown Dancer.

Ideal tanto para expertos como para principiantes, el resort ofrece snowboard, tubing, caminatas en la nieve y lecciones personalizadas para toda la familia.

Un rincón secreto en Mount Lemmon Ski Valley

A solo una hora de Tucson está Mount Lemmon Ski Valley, un pequeño pero encantador resort con 22 pistas, ideal para quienes buscan un ambiente íntimo, relajado y distinto a los grandes complejos.

El pueblito de Summerhaven, muy cerca del resort, es otro encanto: sus restaurantes de montaña, junto con tiendas de dulces y regalos, hacen de este lugar un sitio acogedor.

Experiencias de nieve diferentes

Cerca de Flagstaff, Arizona Nordic Village ofrece más de 40 kilómetros de senderos para raquetas de nieve, esquí de fondo y fat bikes, ideales para quienes buscan nuevas formas de disfrutar la nieve.

Para un entorno aún más natural, Hannagan Meadow Lodge, cerca de Alpine y casi en la frontera con Nuevo México, combina hospedaje en cabañas con actividades como pesca en hielo, trineos y caminatas por los bosques nevados de los Apache-Sitgreaves National Forests, ofreciendo tranquilidad, naturaleza y aventura.