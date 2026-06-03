¡Descubre! 3 compactas joyas urbanas

Toledo en España, Bath en Inglaterra y Nara en Japón demuestran cómo la combinación de accesibilidad a pie, monumentos de primer nivel reconocidos por la UNESCO y experiencias culturales inmersivas las convierten en las opciones del verano.

Increíble pero cierto, te sorprenderán porque, a pesar de que son pequeñas, lo tienen todo para lograr que tu viaje sea excepcional y lo mejor las puedes disfrutar mientras caminas. Así que comencemos las travesías.

1- La ciudad de las tres culturas

Toledo, España, luce imponente encaramada sobre una colina de granito sobre el río Tajo con una herencia medieval. Su centro histórico rodeado por murallas medievales es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así que te sentirás en un museo viviente. Albergó comunidades cristiana, musulmana y judía por ello tiene una arquitectura sorprendente.

Atraviesa la imponente Puerta de Bisagra y explora su laberinto de callejuelas empedradas para llegar a la impresionante Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo y el Museo de El Greco, que rinde homenaje al maestro pintor que inmortalizó la metrópoli. Aléjate del calor mientras descubres sus patios de estilo mudéjar. Por supuesto, debes probar sus famosos mazapanes que se venden en las ventanas del Convento de San Clemente o de San Antonio de Padua.

2. Elegancia georgiana con toques romanos

Encontrarás en Bath, Inglaterra, ya que los ingenieros romanos construyeron termas alrededor de las únicas aguas termales naturales de Gran Bretaña; posteriormente, los arquitectos georgianos cubrieron la ciudad con edificios semicirculares de piedra caliza color miel. El resultado es una mezcla antigua y elegantemente refinada.

La Abadía de Bath domina el horizonte con su impresionante bóveda de abanico, situada a pocos pasos; compra artesanías en el animado Mercado de Green Park. Pasea por los senderos de piedra del Royal Crescent y The Circus. Imperdible el Museo de las Termas Romanas, un complejo termal antiguo magníficamente conservado en pleno centro citadino, que en verano está abierto hasta las 22:00 horas. Visita el Regency Tea Room en la planta superior del Centro Jane Austen para tomar el té y disfrutar de la repostería local.

3. Tradición salpicada de naturaleza

Una vibrante combinación que podrás experimentar en Nara, Japón, gracias a sus santuarios sintoístas, y más de mil ciervos que conviven en libertad en el Parque de Nara, que alberga patios de templos que te brindarán paz mental. Te fascinará su templo Tōdai-ji, que tiene la estatua de bronce más grande dentro del edificio de madera más grande del mundo; Kōfuku-ji, la impresionante pagoda de cinco pisos del siglo VII; Jakushi-ji, en el interior tiene la estatua de Yakushi Nyorai, que cura el sufrimiento y las enfermedades del cuerpo.

Su Museo Nacional de Nara posee una colección de arte y esculturas budistas de talla mundial. En el barrio de Naramachi, formado por un laberinto de calles estrechas bordeadas por casas de madera e infinidad de cafeterías y galerías ocultas.