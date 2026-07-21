Retiros alpinos, la nueva propuesta para el verano

Huir de las multitudes de la costa es la gran prioridad de la temporada estival. Los datos globales confirmados por Google Trends reflejan que el interés por el “verano alpino” ha crecido un 82 % interanual, impulsado por la búsqueda de temperaturas más frescas.

De hecho, el informe de la Comisión Europea de Turismo para la temporada de primavera y verano revela que el clima agradable es el segundo factor más relevante para el 15 % de los casi 6 mil encuestados, superando al factor económico, que se queda con un 14 %.

Suiza, Austria, Francia e Italia lideran esta transformación veraniega, fusionando la majestuosidad de la naturaleza con instalaciones de primer nivel en retiros alpinos que incluyen tratamientos de bienestar vanguardistas para lograr la escapada perfecta.

En INVERTOUR te damos algunas sugerencias para disfrutar de estos escapes:

Vanguardia y tradición en Suiza

Por primera vez, se ha convertido en el líder de la hospitalidad alpina de alta gama, en verano, combinando el confort de los chalets clásicos con tecnologías científicas aplicadas al descanso. Apuesta por:

he Lodge, en Verbier : Este majestuoso chalet alpino con capacidad para 18 huéspedes funciona bajo una modalidad todo incluido que integra la atención de chefs con formación Michelin. Sus instalaciones destacan por una piscina cubierta de 9 metros, jacuzzis interiores y exteriores, sala de vapor y un servicio de chófer privado disponible las 24 horas para explorar los senderos locales sin complicaciones.

: Este majestuoso chalet alpino con capacidad para 18 huéspedes funciona bajo una modalidad todo incluido que integra la atención de chefs con formación Michelin. Sus instalaciones destacan por una piscina cubierta de 9 metros, jacuzzis interiores y exteriores, sala de vapor y un servicio de chófer privado disponible las 24 horas para explorar los senderos locales sin complicaciones. Huus Quell, en Gonten: Situado en los idílicos Alpes de Appenzell, te cautivará. Su principal atractivo es un espectacular spa de 2200 m2 con nueve piscinas, ocho saunas y el innovador programa de biohacking con terapias para la optimización celular. Además, ofrece sesiones de crioterapia extrema a 166 °F y terapia de oxígeno hiperbárico para reducir la inflamación.

Conexión consciente en AustriaEl territorio austriaco se especializa en crear ambientes de paz absoluta, apostando por un servicio altamente personalizado y rituales diseñados para sanar la mente. Elige entre:

Eriro Alpine Hide en Ehrwald : Un exclusivo espacio situado a 1,550 metros de altitud que cuenta con tan solo nueve elegantes suites, al cual se accede en teleférico. Su propuesta se basa en la sanación a través del agua gracias a sus cuatro piscinas que invitan a sanar mientras observas la naturaleza. Brinda sesiones de meditación guiada en el bosque, recolección de plantas silvestres y caminatas hacia el prístino lago Seebensee.

: Un exclusivo espacio situado a 1,550 metros de altitud que cuenta con tan solo nueve elegantes suites, al cual se accede en teleférico. Su propuesta se basa en la sanación a través del agua gracias a sus cuatro piscinas que invitan a sanar mientras observas la naturaleza. Brinda sesiones de meditación guiada en el bosque, recolección de plantas silvestres y caminatas hacia el prístino lago Seebensee. LaPosch Resort en Biberwier: Cuenta con 16 cabañas de diseño independiente equipadas con sus propios jacuzzis y saunas privadas. El corazón del lugar es un inmenso lago cristalino de 1,500 m² que funciona como un oasis de tranquilidad, un entorno idílico que para este verano se expande con 10 nuevas unidades de alojamiento, un balneario renovado y una piscina infinita de 50 metros.

Silencio verde en Francia

Los bosques franceses albergan propiedades excepcionales rodeadas de naturaleza salvaje, ideales para desconectar por completo del bullicio urbano.

Le Dojo de la Piaz en Samoëns : Una antigua casa de campo alpina totalmente rehabilitada que organiza un exclusivo retiro de vitalidad de siete días durante la primera semana de agosto. La experiencia está diseñada para equilibrar cuerpo y mente, fusionando intensas sesiones de yoga y meditación con rutas de senderismo guiadas por la cascada al Fin del Mundo, la reserva natural Sixt-Fer-á-Cheval desde Cirque du Fer à Cheval.

: Una antigua casa de campo alpina totalmente rehabilitada que organiza un exclusivo retiro de vitalidad de siete días durante la primera semana de agosto. La experiencia está diseñada para equilibrar cuerpo y mente, fusionando intensas sesiones de yoga y meditación con rutas de senderismo guiadas por la cascada al Fin del Mundo, la reserva natural Sixt-Fer-á-Cheval desde Cirque du Fer à Cheval. Retiro Alpino en Morzine: Un santuario forestal privado disponible para alquiler de grupos de hasta 10 personas. La propiedad está rodeada por un relajante arroyo alpino a pocos minutos del centro de Morzine y perfectamente equipada para el descanso estival con un gimnasio completo, una gran terraza privada, hoguera exterior y un jacuzzi ideal para contemplar las cumbres al atardecer.

Tradición y confort italiano

Italia combina de forma magistral sus hermosos paisajes de montaña en los Dolomitas con el placer del descanso, la hospitalidad moderna y la buena mesa.