Día del Padre 2026: 6 regalos perfectos para papás viajeros

Mientras millones de aficionados esperan la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junio también traerá otra de las celebraciones familiares más significativas en México: el Día del Padre. La fecha, dedicada a reconocer y agradecer el papel de las figuras paternas, se conmemora cada año el tercer domingo de junio en el país y en diversas naciones del continente americano.

Aunque la festividad cambia según la región del planeta, en países como España, Portugal e Italia tiene lugar el 19 de marzo, coincidiendo con el día de San José. En contraste, México, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón y varias naciones latinoamericanas conservan la costumbre de celebrarla durante el tercer domingo de junio.

Ante la cercanía de esta conmemoración, cada vez más familias optan por alternativas distintas a los obsequios convencionales. Por ello, en INVERTOUR te presentamos seis propuestas turísticas y actividades para sorprender a los papás amantes de la aventura y los viajes.

Sabores italianos en Nápoles

Para quienes disfrutan de la gastronomía, una vivencia culinaria puede convertirse en un obsequio memorable. En Nápoles, considerada la cuna de la pizza y uno de los mayores referentes gastronómicos de Italia, los visitantes tienen la posibilidad de participar en cursos impartidos por expertos culinarios.

Durante la sesión, los participantes aprenden las técnicas tradicionales para elaborar pizza napolitana, desde la preparación de la masa hasta la selección de ingredientes frescos y de alta calidad. Además de acercarse a una de las recetas más representativas de la cocina italiana, la actividad brinda la oportunidad de conocer parte de la cultura y las costumbres de la región de Campania.

Brindis entre cervezas artesanales en Berlín

Alemania figura entre las naciones con mayor legado cervecero del planeta, y Berlín cuenta con propuestas ideales para los amantes de esta bebida. Entre ellas sobresale un recorrido por el barrio de Kreuzberg, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

La actividad contempla visitas a diversos bares y pubs especializados, además de la degustación de cuatro cervezas artesanales alemanas. Se trata de una propuesta que fusiona cultura local, gastronomía y una de las bebidas más representativas del país.

Velocidad y glamour en Mónaco

El Principado de Mónaco alberga uno de los trazados más emblemáticos del automovilismo internacional. Para los entusiastas del motor, un recorrido guiado por el circuito urbano de la Fórmula 1 brinda la posibilidad de descubrir su historia, las curvas más icónicas y los detalles de una de las pruebas más prestigiosas de esta disciplina.

Debido al elevado interés y a la disponibilidad limitada de estas actividades, se recomienda reservar con anticipación.

El espectáculo musical Madrid

La Gran Vía de Madrid se ha consolidado como uno de los principales escenarios teatrales de Europa, con una variada cartelera de musicales para todos los públicos. Entre las alternativas más atractivas se encuentra El Rey León, uno de los montajes más exitosos de la ciudad española.

La puesta en escena, inspirada en la popular película de Disney, integra música, escenografía y actuación, convirtiéndose en una excelente alternativa para disfrutar en familia.

Fútbol en Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires figura entre los grandes destinos para los seguidores del fútbol. La metrópoli argentina ofrece recorridos temáticos que permiten descubrir la historia y la pasión que rodean a dos de las instituciones más emblemáticas del país: Boca Juniors y River Plate.

La propuesta contempla visitas a sus museos y espacios históricos, ofreciendo una inmersión en la cultura futbolística de una urbe considerada una de las grandes referencias del deporte a escala internacional.

Bienestar y aguas termales en Budapest

Budapest goza de reconocimiento internacional por su tradición termal y alberga algunos de los complejos de bienestar más importantes de Europa. Entre ellos sobresale el balneario Széchenyi, considerado uno de los grandes atractivos de la ciudad húngara.

El complejo dispone de piscinas termales interiores y exteriores, además de saunas, baños turcos y espacios de descanso. Sus dimensiones y variedad de servicios lo posicionan como uno de los centros termales medicinales más extensos del continente.