Glowmad la tendencia que brilla en los viajes

El auge del perfil glowmad le brinda una nueva perspectiva a las travesías de bienestar con toques de luminosidad que mejoran las vidas de este tipo de viajero.

El turismo de bienestar se consolida como un gigante global valorado en $894 mil millones de dólares, según el informe Online Travel Tracker: The Wellness Stack de Phocuswright y WiT. Por su parte, el Global Wellness Institute proyecta, que el segmento, alcanzará los $1.4 billones de dólares para 2029 con un crecimiento del 9.1 % anual. Dentro de este escenario de salud proactiva explota la tendencia glowmad, te contamos todos los detalles.

Las travesías cobran un nuevo resplandor, ya que las personas priorizan el destino, pero el sitio debe brindar actividades que potencien la luminosidad física, el brillo interior, al tiempo que elevan el nivel de bienestar.

Buscando la luz

Vayamos por partes: el término glowmad combina «glow» (que se refiere a una piel radiante y al bienestar general) y «nomad» (viajero). Así que, tal como lo estás imaginando un Glowmad es un pasajero, normalmente de la generación Z o millennial, que planifica sus aventuras en torno a experiencias de belleza, cuidado de la piel y bienestar.

El mercado turístico es casi femenino y ellas persiguen la luz, no sólo en un arrebato exaltado de vanidad. Se trata de encontrar la armonía entre el equilibrio interior y la luminosidad exterior, entre la estética personal y los entornos que la inspiran. Esencialmente, quieren revitalizar su apariencia y estado de ánimo, lo que se refleja en una apariencia luminosa.

Seduce a los jóvenes

El informe de Skyscanner, basado en información global sobre el consumidor, muestra claramente el auge de esta tendencia:

El 40 % de la generación Z planea buscar tratamientos de belleza o tiendas de cuidado de la piel durante sus salidas en 2026.

El 33 % a nivel mundial desea experimentar la cultura de belleza local.

El 20 % afirma verse influenciado por TikTok y las redes sociales al tomar decisiones sobre viajes y belleza.

Vacaciones glow

El itinerario debe quedar cuidadosamente diseñado con claves de autodesarrollo y revitalización:

Bienestar centrado en la iluminación: A través de faciales, terapia LED, cuidado natural de la piel, infusiones intravenosas y tratamientos para la longevidad.

Brillo holístico: Con sesiones de yoga, meditación, alimentación saludable, optimización del sueño e inmersión en la naturaleza para una luminosidad interior y exterior.

Opciones de lujo y accesibles: Retiros de alta gama con estética médica.

Compras de tesoros: Una parte esencial de la vivencia es la búsqueda de productos de belleza locales y exclusivos, como hallazgos de cosmética coreana en Seúl que iluminan la piel.

Atención integral: Las rutinas de cuidado facial se extienden durante los vuelos utilizando sérums, brumas faciales y mascarillas de tamaño pequeño para combatir el aire seco de la cabina.

3 destinos clave para iluminar

Asia lidera la tendencia glowmad gracias a sus avanzadas industrias de belleza, tratamientos asequibles de alta calidad y una cultura del bienestar:

Corea del Sur:

Capital de la belleza coreana con innovadores tratamientos para el cuidado de la piel, clínicas dermatológicas y el distrito de Gangnam en Seúl para procedimientos.

Tailandia:

Líder en turismo médico con spas asequibles, retiros de bienestar y rejuvenecimiento junto al mar en Bangkok, Phuket o Chiang Mai.

Taiwán:

Creciente en estética médica y aguas termales, por ejemplo, Beitou. La apuesta es obtener resultados excepcionales al combinar alta tecnología con la naturaleza.