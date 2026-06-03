“Baja California es para ti», nueva campaña de promoción turística

Baja California presentó oficialmente su nueva campaña de promoción turística bajo el lema «Baja California es para ti«, una estrategia que busca mostrar la diversidad de experiencias que ofrece el estado y fortalecer su posicionamiento entre viajeros nacionales e internacionales.

Durante la presentación en Ciudad de México, el secretario de Turismo del estado, Miguel Ángel Badiola comentó que la estrategia nace con el objetivo de invitar a más personas a descubrir un destino que combina gastronomía, naturaleza, cultura, vino, cerveza artesanal, playas, desierto y comunidades con identidad propia.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila señaló que Baja California es un territorio difícil de resumir en una sola definición debido a la variedad de vivencias que ofrece. Explicó que el estado reúne ciudades, valles, costas y zonas naturales que permiten a cada visitante construir un viaje diferente.

Baja California es para ti

La campaña pone en primer plano algunos de los puntos más representativos del estado. Tijuana aparece como una ciudad vinculada a la creatividad, el intercambio cultural y la vida fronteriza. Mexicali destaca por su historia, su comunidad y su reconocida gastronomía, donde la cocina china ocupa un lugar importante dentro de la identidad local.

Ensenada figura como uno de los grandes referentes turísticos gracias a su puerto, su oferta en platillos y la cercanía con el Valle de Guadalupe, considerado la capital del vino mexicano. También se incluyen destinos como Tecate, conocido por su pan, su tradición cervecera y su entorno de montaña; Rosarito, con su vocación frente al mar; San Felipe, ubicado a orillas del golfo de California; y San Quintín, una región vinculada a la producción agrícola y pesquera.

Durante el evento se recordó que Baja California cuenta con restaurantes reconocidos por la Guía Michelin, además de una cocina construida a partir de productos del mar, agricultura local y una creciente industria vinícola.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, destacó que el estado ofrece mucho más que paisajes. Señaló que quienes visitan Baja California encuentran una combinación de cultura, experiencias comunitarias y actividades al aire libre.

La campaña también incorpora una versión acústica de la canción «Eres para mí», interpretada por Julieta Venegas, artista originaria de Tijuana. La pieza musical acompaña el mensaje principal de la estrategia: mostrar que Baja California es un destino abierto a todo tipo de personas. La intérprete deleitó a los presentes con tres canciones.