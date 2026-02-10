Delta refuerza su flota con 31 nuevos aviones Airbus de fuselaje ancho

Delta sigue modernizándose para brindar una experiencia más cómoda a sus pasajeros. La aerolínea anunció la incorporación de 31 nuevos aviones Airbus de fuselaje ancho de última generación, una inversión que impulsará su expansión internacional y acelerará la renovación de sus aeronaves en los próximos años. También mencionó un pedido adicional: se ejercieron 10 opciones previamente acordadas y se añadieron 20 más para futuras naves de fuselaje ancho.

“Mientras incrementamos nuestra presencia internacional y preparamos nuestra flota para atender mercados de largo alcance en crecimiento, estas aeronaves reforzarán nuestras capacidades y elevarán nuestra oferta premium”, afirmó el CEO de Delta, Ed Bastian. Habrá beneficios sostenidos en eficiencia y rentabilidad durante muchos años. Se incrementarán la capacidad en rutas de media y larga distancia, al tiempo que optimizarán el consumo de combustible y los márgenes operativos.

Por su parte, Robin Hayes, presidente y CEO de Airbus en Norteamérica comentó: “Estamos agradecidos por la confianza constante de Delta en los productos de Airbus y en nuestro equipo. Es un privilegio apoyar su crecimiento internacional con los modelos A330neo y A350, que dan la flexibilidad y el desempeño que Delta necesita para conectar aún más al mundo”.

Delta expande su flota de A330 y A350

Con este anuncio, la flota de A330-900 de Delta aumentará a 55 unidades, mientras que la de A350 llegará a 79, incluyendo 20 del modelo A350-1000 que la aerolínea prevé recibir a inicios de 2027. El alcance extendido y las capacidades del A350 permiten a la compañía continuar su expansión en mercados clave de Asia, África, Medio Oriente y el Pacífico sur, como lo reflejan los servicios recientemente inaugurados o anunciados hacia Taipéi, Melbourne, Hong Kong y Riad, operados con este modelo.

Asimismo, el A330-900 estará equipado con motores Rolls-Royce Trent 7000, que acumulan más de 4 millones de horas de vuelo, de las cuales un millón corresponde a operaciones de Delta. En tanto, el A350-900 utilizará el motor Trent XWB-84 EP, que cuenta con mejoras adicionales en eficiencia y alcance frente a la primera generación de este propulsor. También firmó acuerdos de mantenimiento a largo plazo con Rolls-Royce para garantizar el soporte de estas unidades.

Rob Watson, presidente de Civil Aerospace de Rolls-Royce, señaló: “Nos enorgullece contar con Delta Air Lines como nuestro principal socio en las Américas, y esperamos seguir ampliando con más A330neo equipados con el Trent 7000 y A350-900 impulsados por el Trent XWB-84 EP, todos respaldados por nuestro servicio TotalCare. Este pedido reafirma nuestro compromiso con la confiabilidad, la durabilidad y el éxito de nuestros clientes”.

Los aviones contarán con cabinas premium más espaciosas y amenidades de última generación, incluyendo Delta One Suites, Delta Premium Select y Delta Comfort, además de la cabina Delta Main. También darán entretenimiento a bordo gratuito a través de pantallas Delta Sync, conexión Wi-Fi rápida y sin costo, y nuevas opciones de alimentos y bebidas premium. Delta continúa fortaleciendo sus alianzas estratégicas y empresas conjuntas de nivel mundial en todas las regiones para conectar a sus clientes con una red más amplia, ofrecer mayores alternativas de viaje y ser más consistentes.

Este pedido se encuentra alineado con los objetivos de inversión de capital y de capacidad previamente anunciados por Delta. Con los compromisos revelados, la línea aérea suma 232 aeronaves de fuselaje estrecho y 85 de fuselaje ancho programadas para entrega en los próximos años.