Delta refuerza su flota con 31 nuevos aviones Airbus de fuselaje ancho

Delta moderniza su flota con 31 nuevos Airbus de fuselaje ancho.
Delta refuerza su flota con 31 nuevos aviones Airbus de fuselaje ancho

Delta sigue modernizándose para brindar una experiencia más cómoda a sus pasajeros. La aerolínea anunció la incorporación de 31 nuevos aviones Airbus de fuselaje ancho de última generación, una inversión que impulsará su expansión internacional y acelerará la renovación de sus aeronaves en los próximos años. También mencionó un pedido adicional: se ejercieron 10 opciones previamente acordadas y se añadieron 20 más para futuras naves de fuselaje ancho.

“Mientras incrementamos nuestra presencia internacional y preparamos nuestra flota para atender mercados de largo alcance en crecimiento, estas aeronaves reforzarán nuestras capacidades y elevarán nuestra oferta premium”, afirmó el CEO de Delta, Ed Bastian. Habrá beneficios sostenidos en eficiencia y rentabilidad durante muchos años. Se incrementarán la capacidad en rutas de media y larga distancia, al tiempo que optimizarán el consumo de combustible y los márgenes operativos.

Por su parte, Robin Hayes, presidente y CEO de Airbus en Norteamérica comentó: “Estamos agradecidos por la confianza constante de Delta en los productos de Airbus y en nuestro equipo. Es un privilegio apoyar su crecimiento internacional con los modelos A330neo y A350, que dan la flexibilidad y el desempeño que Delta necesita para conectar aún más al mundo”.

Delta expande su flota de A330 y A350

Con este anuncio, la flota de A330-900 de Delta aumentará a 55 unidades, mientras que la de A350 llegará a 79, incluyendo 20 del modelo A350-1000 que la aerolínea prevé recibir a inicios de 2027. El alcance extendido y las capacidades del A350 permiten a la compañía continuar su expansión en mercados clave de Asia, África, Medio Oriente y el Pacífico sur, como lo reflejan los servicios recientemente inaugurados o anunciados hacia Taipéi, Melbourne, Hong Kong y Riad, operados con este modelo.

Asimismo, el A330-900 estará equipado con motores Rolls-Royce Trent 7000, que acumulan más de 4 millones de horas de vuelo, de las cuales un millón corresponde a operaciones de Delta. En tanto, el A350-900 utilizará el motor Trent XWB-84 EP, que cuenta con mejoras adicionales en eficiencia y alcance frente a la primera generación de este propulsor. También firmó acuerdos de mantenimiento a largo plazo con Rolls-Royce para garantizar el soporte de estas unidades.

Rob Watson, presidente de Civil Aerospace de Rolls-Royce, señaló: “Nos enorgullece contar con Delta Air Lines como nuestro principal socio en las Américas, y esperamos seguir ampliando con más A330neo equipados con el Trent 7000 y A350-900 impulsados por el Trent XWB-84 EP, todos respaldados por nuestro servicio TotalCare. Este pedido reafirma nuestro compromiso con la confiabilidad, la durabilidad y el éxito de nuestros clientes”.

Los aviones contarán con cabinas premium más espaciosas y amenidades de última generación, incluyendo Delta One Suites, Delta Premium Select y Delta Comfort, además de la cabina Delta Main. También darán entretenimiento a bordo gratuito a través de pantallas Delta Sync, conexión Wi-Fi rápida y sin costo, y nuevas opciones de alimentos y bebidas premium. Delta continúa fortaleciendo sus alianzas estratégicas y empresas conjuntas de nivel mundial en todas las regiones para conectar a sus clientes con una red más amplia, ofrecer mayores alternativas de viaje y ser más consistentes.

Este pedido se encuentra alineado con los objetivos de inversión de capital y de capacidad previamente anunciados por Delta. Con los compromisos revelados, la línea aérea suma 232 aeronaves de fuselaje estrecho y 85 de fuselaje ancho programadas para entrega en los próximos años.

