Delta se asocia con Sphere y lanza el primer lounge de marca en ¡Las Vegas!

Delta Air Lines comenzó 2026 con anuncios relevantes para sus pasajeros, dio a conocer su alianza con Sphere como Aerolínea Oficial, así como la apertura de su primer lounge en Las Vegas, marcando un nuevo capítulo en la forma en que sus clientes se vinculan con propuestas de alto nivel que trascienden el viaje aéreo.

La empresa informó que el Delta SKY360° Club será el primer espacio de hospitalidad con sello Delta desarrollado en conjunto con Sphere. Brindará propuestas exclusivas a los miembros de SkyMiles por medio de la plataforma SkyMiles Experiences, fortaleciendo la estrategia de la compañía de acercar a sus clientes a momentos verdaderamente significativos.

“En Delta, nuestra misión es hacer que cada viaje importe, y eso va más allá del vuelo”, señaló Alicia Tillman, directora Ejecutiva de Marketing de Delta Air Lines. “Así como conectamos a las personas con los destinos y vivencias que más valoran, esta colaboración nos permite llevar ese mismo espíritu de innovación y cercanía a uno de los recintos más emblemáticos del mundo”.

¿Qué ofrece el lounge de Delta y Sphere?

La compañía explicó que esta nueva sala ofrecerá a los visitantes un ambiente exclusivo durante conciertos, producciones propias de la arena de entretenimiento —como El Mago de Oz en Sphere— y eventos especiales que se realizan en el recinto. Además, Delta tendrá presencia en la Exosphere, la pantalla LED más grande en el planeta, así como integración en la señalización del complejo y en sus plataformas digitales.

Asimismo, en SkyMiles Experiences, los miembros podrán acceder a paquetes especiales y eventos exclusivos que habrá a lo largo de 2026 y en los años posteriores, consolidando el objetivo de la línea aérea de acercar a sus pasajeros a propuestas memorables.

“Delta y Sphere comparten una visión común en torno a la innovación, la tecnología y la forma de conectar a las personas mediante actividades de primer nivel”, afirmó Marcus Ellington, vicepresidente Ejecutivo de Ventas Publicitarias y Patrocinios de Sphere: “Nos enorgullece recibir a Delta como nuestro socio en dos hitos para Sphere: nuestra primera aerolínea oficial y nuestro primer espacio de hospitalidad de marca. Esperamos seguir construyendo esta alianza, elevando la experiencia del público y destacando lo mejor de ambas marcas”.

Delta se alista para CES

La alianza se concreta un año después de que el CEO de Delta, Ed Bastian, encabezara la conferencia inaugural del CES realizado en Sphere, con visuales y efectos inmersivos en 4D desarrollados por Sphere Studios. Esta presentación se dio en el marco de la celebración del centenario de la compañía aérea y de su compromiso con el uso de la tecnología para enriquecer la experiencia humana.

En ese contexto, Delta Air Lines informó que se prepara para el CES 2026 con una ampliación en su oferta de vuelos hacia Las Vegas. Operará cerca de 700 vuelos que conectarán a entusiastas del evento con uno de los encuentros tecnológicos más influyentes del mundo.

Los pasajeros internacionales que asistan podrán acceder a salidas directas a Las Vegas (LAS), incluyendo un nuevo servicio desde Shanghái (PVG), así como el regreso de las rutas desde Ámsterdam (AMS), París (CDG), Seúl (ICN) y Londres (LHR).