LATAM retoma vuelos Bogotá–Caracas y refuerza la conectividad regional desde Colombia

LATAM Airlines Colombia anunció el reinicio de su operación aérea entre Bogotá y Caracas a partir del 23 de febrero, con una oferta inicial de cuatro vuelos semanales. Las frecuencias serán los lunes, miércoles, viernes y domingo, y marcan un paso relevante en la reactivación aérea entre Colombia y Venezuela. La aerolínea proyecta ampliar el servicio a siete vuelos por semana desde el 1 de abril, sujeto a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de ambos países.

Los boletos para la ruta Bogotá–Caracas ya se encuentran disponibles en todos los canales de la línea aérea y a través de agencias de viajes. Además, los pasajeros que suspendieron sus planes de viaje con la compañía a finales de 2025 cuentan con la opción de reubicación en vuelos a partir del 23 de febrero sin cargos adicionales, lo que facilita la reprogramación de itinerarios pendientes.

Quienes viajan desde y hacia Caracas acceden, vía Bogotá, a la red ampliada de LATAM. Esto permite enlazar con 23 rutas dentro de Colombia y con más de 140 destinos internacionales en Suramérica, Norteamérica, Europa, África y Oceanía. En este contexto, Bogotá consolida su papel como un hub estratégico para la conexión de Venezuela con el resto del mundo.

Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, señala que el grupo mantiene un interés sostenido en crecer en Venezuela y destaca el papel de Colombia en la reactivación económica del país vecino. Desde la visión de la compañía, la conexión aérea robusta y sostenible contribuye al intercambio comercial, al turismo y a la integración regional.

El Grupo LATAM respalda esta reactivación con su escala operativa y experiencia en la región. La aerolínea afirma que trabaja de forma coordinada con las autoridades de Colombia y Venezuela para avanzar en nuevas oportunidades de crecimiento. Con el retorno de esta ruta, Latam refuerza su presencia en el norte de Suramérica y amplía las opciones de viaje para pasajeros que buscan conexiones eficientes y una red internacional diversificada.