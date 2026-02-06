LATAM Airlines Brasil amplía rutas desde São Paulo a Europa y África

LATAM Airlines sigue ampliando su red de vuelos para clientes que buscan viajar a Brasil, Europa y África. La aerolínea chilena anunció recientemente la incorporación de tres nuevos trayectos internacionales desde São Paulo hacia Ámsterdam (Países Bajos), Bruselas (Bélgica) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

De acuerdo con un comunicado de la compañía, estos nuevos circuitos harán que las personas embarquen desde Santiago de Chile, Montevideo, Asunción y Buenos Aires, llegando a Europa y Sudáfrica con escalas de máximo cuatro horas. Por su parte, quien provenga de Bogotá podrá hacer una escala de hasta cuatro horas en São Paulo para conectar con Ciudad del Cabo.

“Con este anuncio reforzamos nuestro compromiso con la conectividad, uniendo Sudamérica con Europa y África. La adición de estos nuevos destinos permitirá a los pasajeros que viajen o conecten desde São Paulo llegar a 83 ciudades en cuatro continentes”, señaló Aline Mafra, directora de Ventas y Marketing de LATAM Airlines Brasil.

LATAM destacó que estas tres nuevas rutas se operarán con aviones Dreamliner 787-9, con capacidad para 300 turistas (30 en cabina Business y 270 en Economy).

¿Cuándo comenzarán a operar los vuelos de LATAM desde São Paulo a Europa y África?

Las salidas desde São Paulo hacia Ámsterdam comenzarán a operar el 29 de marzo de 2026 y tendrán tres frecuencias semanales: los días martes, viernes y domingos; mientras que la ruta hacia Bruselas iniciará el 1 de junio, con salidas los días lunes, miércoles y sábados. En ambos casos, el horario de despegue será a las 18:00 horas, retornando al día siguiente, a las 13:10 horas.

En tanto, los viajes con rumbo a Ciudad del Cabo (Sudáfrica), comenzarán el 1 de julio del próximo año, con salidas desde São Paulo los miércoles, viernes y domingos, a las 22:45 horas y regreso al día siguiente, a las 15:50 horas.