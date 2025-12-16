Delta Airlines premia la amabilidad de sus pasajeros durante esta temporada

Miles de turistas están saliendo de viaje para reencontrarse con su familia y seres queridos durante estas fiestas decembrinas. Por ello, Delta Airlines rendirá homenaje a quienes inspiran con su cuidado y generosidad mediante la entrega de tarjetas Holiday Medallion de edición limitada, canjeables por regalos exclusivos.

A través de un comunicado, la aerolínea detalló que lanzará Centennial Cheer, un programa diseñado para reconocer 100 mil actos de amabilidad entre empleados y clientes. Hasta el 5 de enero, los empleados de Delta entregarán tarjetas Holiday Medallion a quienes demuestren gestos auténticos de amabilidad durante su viaje.

“Entregar tarjetas para reconocer actos de amabilidad genera un círculo positivo de gratitud entre nuestros clientes y empleados”, afirmó Erik Snell, director ejecutivo de Experiencia del Cliente de Delta.

La empresa indicó que estas tarjetas no están vinculadas al estatus de lealtad ni a la actividad de vuelo; sin embargo, afirmó que se otorgarán exclusivamente a quienes encarnen genuinamente el espíritu de la temporada.

“Ya sea ayudar a un compañero de asiento con su bolso, compartir un cargador o simplemente agradecer a un especialista de reservas, esos gestos crean el tipo de conexión que hace que viajar sea especial. De eso trata Centennial Cheer: reconocer y celebrar la amabilidad que vemos cada día”, agregó.

Delta agradece la lealtad

Los destinatarios de las tarjetas podrán canjear un regalo sorpresa en Delta Shop, que incluye desde artículos exclusivos del centenario de Delta hasta un número limitado de Centennial Gift Sets, que contienen dos tarjetas conmemorativas y una Tarjeta de Regalo Delta de $ 500 dólares para disfrutar en sus próximas vacaciones soñadas.

Delta también invita a sus Medallion Members a sumarse a la celebración reconociendo a los empleados mediante los Job Well Done Certificates en su edición especial de temporada. Más de 40 mil certificados serán enviados a los miembros Delta 360°, Diamond Medallion y Platinum Medallion con viajes confirmados durante las fiestas. Los miembros elegibles también podrán solicitar certificados adicionales visitando deltamedalliontags.com.

“A medida que nuestro año número 100 llega a su fin, celebramos la amabilidad y la conexión que han definido a Delta desde sus inicios”, concluyó Erik Snell.