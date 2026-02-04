5 experiencias para vivir el amor en Chequia este 2026

Chequia se consolida en 2026 como uno de los destinos europeos más atractivos para viajar en pareja. Más allá de Praga, el país ofrece escenarios donde la historia, el bienestar y el paisaje hacen que vivas el romance de forma tranquila y cercana. Desde pueblos medievales hasta regiones vinícolas, estas cinco experiencias muestran por qué resulta ideal para reconectar y compartir el viaje sin prisas.

Český Krumlov: romance entre piedra y río

Ubicada en Bohemia del Sur, Český Krumlov mantiene su fama como uno de los destinos más fotogénicos de Chequia. Caminar por el Barrio de Latrán al caer la noche permite recorrer calles empedradas iluminadas por faroles antiguos. Muchas parejas eligen cerrar el paseo con una cena junto al río Moldava, desde donde se observa el castillo iluminado y se escucha el sonido constante del agua, lejos del bullicio diurno.

Karlovy Vary: bienestar para dos

En Bohemia del Oeste, Karlovy Vary continúa como referente del descanso. Sus columnatas históricas y su tradición termal ofrecen una experiencia enfocada al bienestar compartido. Los Beer Spa privados destacan como una actividad popular, donde las parejas acceden a baños de lúpulo y levadura en espacios íntimos, seguidos de momentos de descanso frente a la chimenea, en un entorno pensado para desconectar.

Castillo de Hluboká: picnic con vista histórica

Cerca de České Budějovice, el Castillo de Hluboká se mantiene como uno de los íconos románticos de Chequia. Inspirado en Windsor, sus jardines amplios y bien cuidados te dan paseos tranquilos. Muchas parejas optan por organizar un picnic con productos locales en zonas menos concurridas del parque, con vista directa a las torres blancas del castillo, en un ambiente sereno.

Mikulov: atardecer entre viñedos

En Moravia del Sur, Mikulov ofrece un entorno distinto al resto del país. Rodeada de viñedos, la ciudad invita a subir a la Colina Sagrada para observar el atardecer. El ritual de brindar con vino Pálava mientras el sol se ocultó detrás del castillo barroco se convierte en una de las experiencias más buscadas para parejas que valoran el paisaje y la calma.

Telč: agua y reflejos renacentistas

En la región de Vysočina, Telč destaca por su relación con el agua. Un paseo en bote de remos por el estanque Ulický logra que observes las casas renacentistas desde otra perspectiva. Desde el centro del estanque, el sonido de la plaza se diluye y surge una vista distinta de las murallas y torres, ideal para cerrar un viaje romántico en Chequia.

Estas cinco experiencias confirman que el país ofrece mucho más que su capital, posicionándose como un destino europeo ideal para viajar en pareja durante 2026.