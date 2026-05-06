Celebra el Día de la Madre en Houston: actividades únicas y planes imperdibles

Houston se prepara para recibir a familias que buscan celebrar el Día de la Madre con una amplia variedad de actividades, experiencias gastronómicas y planes culturales pensados para todos los gustos.

Al igual que en México, en Estados Unidos cada 10 de mayo se celebra a las madres, y Houston se posiciona como uno de los destinos que lo tiene todo para disfrutar esta fecha al máximo con experiencias únicas.

Desde recorrer escenarios digitales de un mundo inmersivo impulsado por la tecnología hasta aprender Ikebana —el arte japonés del arreglo floral minimalista— directamente en la mesa, este Día de la Madre se trata de crear momentos memorables. Por ello, en INVERTOUR te contamos cómo consentir a mamá con estilo si viajas a Houston.

Deambula por ensoñaciones digitales

¿Te imaginas caminar entre campos de flores y mariposas? En Houston puedes adentrarte en una experiencia con inteligencia artificial que te transporta a un paisaje de ensueño en ARTECHOUSE Houston in the Heights. Durante la celebración, podrás disfrutar de una mimosa de cortesía, crear un mini ramo personalizado y explorar la instalación “Blooming Wonders” sin el calor característico de la ciudad.

Disfruta actividades creativas con mamá

Si tienes un espíritu creativo, en el restaurante Hidden Omakase, cerca de la Galleria, podrás participar en el evento “Bloom & Bite” el sábado 9 de mayo. Antes de la cena, los asistentes aprenderán Ikebana, el arte japonés del arreglo floral enfocado en la forma y la línea. Este restaurante, reconocido por la Guía Michelin, permite diseñar un ramo propio antes de disfrutar un menú omakase de ocho tiempos con ingredientes de temporada procedentes de Japón.

Otra opción es el 10 de mayo en el Jardín Botánico de Houston, donde podrás diseñar un pastel en forma de corazón decorado con flores prensadas naturales durante un taller especial de Cake Classes TX. La entrada incluye materiales y acceso al festival “Beyond Bouquets”, ideal para lucir tu creación mientras recorres el jardín acompañado de música en vivo.

Relájate y desconecta

Si buscas regalarle a mamá un día de descanso, el hotel ZaZa Memorial City ofrece experiencias en ZaSpa con masajes y faciales exclusivos que incluyen acceso durante todo el día a su área de alberca. Su paquete “Verano de Spa” es perfecto para alternar entre tratamientos relajantes y cócteles junto a la piscina.

Brunch con ritmo

Para las mamás que disfrutan la música, Brennan’s of Houston en Midtown ofrece un brunch con jazz en vivo y menú criollo de tres tiempos. Entre los imperdibles destacan los Huevos Brennan y el clásico Bananas Foster, preparado directamente en la mesa.

Un oasis en la ciudad

Otra alternativa es el Jardín Botánico de Houston, donde se lleva a cabo el festival “Beyond Bouquets”, con música en vivo, mercado de artesanos y talleres creativos. Sus 53 hectáreas de áreas verdes permiten un recorrido ideal para mamás amantes de la naturaleza, además de actividades guiadas por expertos en horticultura.

Con estas propuestas, Houston se convierte en un destino perfecto para celebrar el Día de la Madre y crear recuerdos inolvidables.