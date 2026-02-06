Adrenalina y romance en San Valentín, de Namibia a Islandia

De acuerdo con las tendencias de «Whycation«, los viajeros actuales priorizan experiencias significativas que fortalezcan vínculos a través del desafío físico y la conexión con la naturaleza. La apuesta son los hiddengems o destinos ocultos, pero espectaculares.

¿No quieres celebrar el Día de San Valentín a la luz de las velas? Una excelente forma de reconectar con la pareja es compartir una dosis de adrenalina con paisajes impresionantes. Será un viaje significativo, una escapada espontánea que les llevará a vivir momentos excepcionales.

Así que están listos para gozar de intrépidas aventuras, en INVERTOUR hemos preparado cuatro alternativas que les encantarán, para que elijan su favorita:

Islandia, la tierra del fuego y el hielo

Aquí los escenarios los cautivarán al arribar a lugares emblemáticos como la laguna glaciar de Jökulsárlón para ver icebergs flotando. Si son temerarios, deben explorar las cuevas de hielo azul en el Parque Nacional de Vatnajökull; por cierto la mejor época, es antes de la primavera.

Un recorrido por el Círculo Dorado los llevará a conocer en un día el Parque Nacional Thingvellir, el único lugar del mundo donde se puede caminar o bucear en la fisura Silfra; la Zona Geotérmica de Geysir, que alberga el géiser Strokkur, que entra en erupción cada 10 minutos y lanza agua hirviendo a 15 y 30 metros; la Cascada Gullfoss, con una caída en dos niveles, la primera es de 11 metros y la segunda es de 21 metros de profundidad. La relajación llegará al visitar el spa geotérmico Sky Lagos, con un borde infinito de 70 metros sobre los acantilados del océano Atlántico

Namibia, los susurros del desierto

Podrán realizar safaris de lujo y disfrutar de campamentos astronómicos, que los harán gozar de una soledad romántica en medio de vastos horizontes. En Sossusvlei, encontrarán imponentes dunas rojas y Deadvlei, el pantano muerto, con acacias de casi 900 años que murieron tras secarse el río Tsauchab. Escalen Big Daddy, una de las dunas más altas del mundo con 325 m de altura.

En el Parque Nacional de Etosha, es posible contemplar rinocerontes negros, elefantes, leones y jirafas bebiendo agua. La bahía de Walvis, es apta para navegar en kayak entre lobos marinos y observar delfines. El toque romántico lo brindan sus cielos oscuros para observar estrellas.

Bahía de Guanabara, odiseas urbanas

Ubicada en Río de Janeiro, deja observar dos de sus escenarios más icónicos: el Pan de Azúcar y el Cristo Redentor. Para brindarle emoción ilimitada a la travesía, reserven un parapente para deslizarse desde Pedra Bonita, que los llevará sobre la ciudad y la selva atlántica para aterrizar en São Coronado.

Recorran el Parque Nacional de Tijuca, el bosque urbano más grande del mundo, para descubrir la cascada Taunay y la Gruta Bernardo de Oliveira. Alquilen un velero al atardecer para navegar por el río de Urca, mientras la ciudad se ilumina. Por supuesto, tienen que abordar el teleférico para llegar al Pan de Azúcar y obtener una de las mejores vistas de la bahía.

Islas Lofoten, la magia del ártico

Sobre el círculo polar ártico en Noruega, cuenta con imponentes montañas que se alzan sobre el mar. Todavía están a tiempo de avistar orcas y cachalotes en la región de Vesterålen. El senderismo adquirirá otro sentido mientras caminan en las rutas de la playa Kvalvika. Elijan escalar el pico Reinebringen para admirar el pueblo de Reine, desde la cima, con cabañas rojas y fiordos.

Lograrán una experiencia única al alojarse en un Rorbu, que son las tradicionales cabañas de pescadores, sobre el agua. También es época para ver auroras boreales. Un safari por el estrecho del fiordo Trollfjord en lancha, facilitará el avistamiento de águilas marinas buceando en busca de peces. No olviden subir las más de 1 mil 900 escaleras de piedra del Reinebringen para obtener una excepcional foto panorámica a 448 metros de altura.

Sin importar, cuál destino elijan, las dosis de adrenalina salpicadas de romance y escenarios maravillosos están incluidas.