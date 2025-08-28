De Italia a Suiza: 4 favoritos para la luna de miel

Es una de las travesías más soñadas, pero requiere cuidar una gran variedad de detalles para que los dos disfruten, aunque los expertos señalan que los recién casados desean una triarquía: descanso, romance y actividades emocionantes.

El amor está en el aire

Las cifras no mienten, y los viajes románticos están en expansión, las proyecciones de Lovu Business indican que para el 2032 se espera una derrama de $10 millones 397 mil 052 dólares, impulsadas por experiencias únicas que desean las parejas.

Mientras que las mini lunas de miel son el segmento más lucrativo, que crecerán a un ritmo del 6.6 % anual del 2025 hasta el 2030 para llegar a los $191 millones 851 mil 008 dólares, señala Grand View Research.

¿Cuáles son los destinos en la mira de los próximos, lunamieleros? Se disputan el mercado: Europa con un 32 % y Estados Unidos y Asia con 28 % cada uno. Así que si ya dieron el sí, y tienen fecha para la boda en 2026, pero aún no saben a dónde dirigirse para tener la travesía de sus sueños, apuesten por los siguientes puntos que se han posicionado como ideales por la combinación de romance, aventura y lujo:

Sin lugar a dudas, es sinónimo de romance por sus cautivadores sitios, deliciosos platillos y exquisitos vinos. Así que nunca decepcionará a las parejas. Los llevará a vivir el slowmance, para crear vínculos emocionales, al tiempo que gozan de la Dolce Vita en una villa privada en Positano con impresionantes vistas. Relajense en un spa de la Toscana, después elijan una cata de vino o una clase de cocina gourmet. En Cinque Terre, recorran los senderos que conectan Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore, los cinco pueblos de color pastel. De abril a junio es una buena idea visitarlo.

Suiza

Los conquistará con sus encantadores Alpes nevados y sus lagos, de diciembre a febrero, es ideal para gozar de aventuras bajo un manto blanco. Las pistas de Verbier y St. Moritz, que son las predilectas para elevar la adrenalina al esquiar. En diciembre, un imperdible es el mercado navideño Motreux Noël que tiene como telón de fondo el lago Lemán congelado. Les fascinará el Festival de la Nieve de Grindelwald, donde artistas de talla internacional, esculpen figuras y esculturas con bloques de tres metros de alto. Se celebrará del 19 al 24 de enero de 2026 con el tema de “mitos y leyendas”.

Singapur

Es perfecta porque posee algunas de las aguas turquesas más hermosas que invitan a abrir los corazones. La isla Sentosa es ideal, si quieren un refugio con playas vírgenes y maravillosos resorts que cuentan con piscinas privadas. Para algo salpicado de aventura la apuesta es un safari nocturno en el Parque Nacional de Khao Sok, que les permitirá inmiscuirse en la naturaleza para ver cómo cobra vida bajo el cielo estrellado. Entre febrero y abril, que es su época seca, es ideal para conocerlo.

Tailandia

El destino de las infinitas posibilidades que presume de una belleza natural con exclusivos alojamientos que van desde cabañas, sobre un árbol, en la selva tropical, hasta impresionantes villas frente al mar. La bicicleta es ideal para recorrer la zona arqueológica de Ayutthaya, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, también encontrarán el famoso mercado flotante. Atrévanse a realizar rafting para desafiar las aguas bravas del río Mae Tang en Chiang Mai; exploren las cuevas marinas por el mar de Andamán en Ao Nang, mientras navegan en un kayak. Adéntrense en las selvas de Chiang Mai mientras se deslizan por una tirolesa. De noviembre a febrero, encontrarán un clima agradable para las excursiones al aire libre. Cada lugar seduce con sus peculiaridades. Sin embargo, siempre es posible visitar más de uno, ustedes deciden.