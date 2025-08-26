¡Conviértete en un agente secreto de Washington D.C.! con Special Agent Academy

Washington D.C. dio un paso importante en la promoción turística hacia el mercado mexicano con el lanzamiento de Special Agent Academy, una plataforma digital creada para capacitar a agentes de viajes y profesionales del sector en español.

Una experiencia de capacitación diferente con Washington D.C.

La plataforma utiliza una narrativa inspirada en el espionaje: cada participante se convierte en un “agente secreto” y debe cumplir “misiones” para completar el entrenamiento. Éstas incluyen videos interactivos, pruebas de conocimiento y material práctico que presenta lo mejor de la capital estadounidense.

Los contenidos abarcan desde los barrios y zonas más atractivas hasta experiencias inclusivas y familiares, festivales emblemáticos, opciones de movilidad, hospedaje y conectividad. El objetivo es que los profesionales del turismo cuenten con información actualizada para diseñar itinerarios y vender a D.C. de manera más efectiva.

Certificación y beneficios

Quienes concluyan todas las misiones recibirán un certificado oficial emitido por Destination DC, la oficina de turismo de la ciudad, que los acreditará como especialistas en Washington D.C. Además, tendrán acceso a material descargable que incluye itinerarios de ejemplo, calendarios de eventos, una lista de más de 100 actividades gratuitas y herramientas para fortalecer la promoción.

Aunque la Special Agent Academy existía en inglés para otros mercados, esta es la primera vez que se adapta completamente al español y al contexto mexicano. De esta manera, se abre una oportunidad de capacitación accesible, diseñada para acercar los atractivos de la capital a los agentes de viajes del país.

La plataforma es gratuita y está disponible en línea, con el fin de consolidar el conocimiento sobre la ciudad y mejorar las estrategias de venta.

Con esta iniciativa, Washington D.C. refuerza su posición como uno de los destinos más vibrantes de Estados Unidos, al tiempo que reconoce la importancia del mercado mexicano en su estrategia de promoción internacional.

Más información e inscripciones: washington.org/es/traveltrade/special-agent-academy