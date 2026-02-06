Milán 2026: qué ver y hacer durante los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 llegaron ya, del 6 al 22 de febrero, atletas de todo el mundo se reunirán en uno de los eventos deportivos más esperados del año. Más de 3 mil 500 competidores de diferentes países lucharán por 195 medallas en 16 disciplinas olímpicas, todo en el espectacular escenario que ofrece Italia.

Pero, ¿dónde se celebrarán exactamente estos Juegos Olímpicos? En INVERTOUR te contamos las sedes oficiales y te ofrecemos una guía para que descubras todo lo que este evento tiene para ofrecer, más allá de la emoción de las competencias.

¿Dónde serán los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tendrán lugar en Milán-Cortina, Italia, en una edición que promete ser histórica por su formato descentralizado. Por primera vez, las competencias se repartirán entre varias ciudades del norte italiano, combinando el dinamismo de los escenarios urbanos con la majestuosidad de los Alpes.

Este evento tendrá lugar en Milán-Cortina, Italia, en una edición histórica por su formato descentralizado. Las competencias se desarrollarán en 15 sedes oficiales, distribuidas entre ciudades del norte italiano como Milán, Cortina d’Ampezzo, Bormio, Livigno, Anterselva, Predazzo, Tesero y Verona.

Entre los recintos destacan la Milano Ice Skating Arena, el Milano San Siro Olympic Stadium, el Cortina Curling Olympic Stadium, el Tofane Alpine Skiing Centre y el Predazzo Ski Jumping Stadium, entre otros, combinando escenarios urbanos de vanguardia con la majestuosidad de los Alpes. Esta diversidad permitirá a los espectadores disfrutar tanto de la velocidad y destreza sobre hielo como de las emociones de los deportes alpinos y de nieve.

¿Qué ver y hacer en Milán?

Si planeas viajar para vivir los Juegos de cerca, aquí te presentamos algunas actividades que no te puedes perder en Milán, Italia.

Galería Vittorio Emanuele II

La Galería Vittorio Emanuele II, inaugurada en 1867, es uno de los centros comerciales más antiguos del mundo. Sus elegantes edificios, conectados por una bóveda de vidrio, recuerdan a las Galerías Reales Saint Hubert de Bruselas o Burlington Arcade de Londres. El acceso es gratuito a cualquier hora, y aunque las tiendas cierren, siempre se puede pasear bajo su cúpula iluminada.

Para conocer su historia y la de otros monumentos cercanos, se pueden reservar free tours, visitas guiadas o recorridos privados, ideales para empezar a descubrir Milán y su patrimonio.

Palacio Real

Aunque Italia es hoy una república, Milán conserva vestigios de su pasado monárquico, como el Palacio Real, ubicado junto a la catedral. Este edificio histórico fue residencia de príncipes y monarcas, incluyendo a María Teresa I de Austria y Napoleón Bonaparte.

A pesar de los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial, el palacio sigue siendo un lugar de interés por su historia y sus exposiciones. Destaca la Sala de las Cariátides, la única sala completamente restaurada tras los bombardeos.

Iglesia de San Bernardino alle Ossa

Pese a ser poco conocida, la iglesia de San Bernardino alle Ossa es uno de los monumentos más singulares de Milán. Su osario, creado en el siglo XII por la necesidad de albergar los huesos de un cementerio saturado, se ha convertido en una impactante obra decorativa: cráneos y restos humanos cubren las paredes, ofreciendo una experiencia macabra y única para los visitantes.

Castillo Sforzesco

Con más de 600 años de historia, el Castillo Sforzesco fue residencia de la poderosa familia Sforza y escenario de obras de artistas como Leonardo da Vinci y Bramante. Hoy, la fortaleza alberga museos de pago, como el de instrumentos musicales y la pinacoteca, pero recorrer su patio central es gratuito. Para conocer a fondo su historia, se recomiendan visitas guiadas, free tours o audioguías.

Arco della Pace

El Arco della Pace, ubicado al extremo del parque Sempione y a pocos minutos del Castillo Sforzesco, conmemora triunfos históricos y la prosperidad tras el Congreso de Viena de 1815. Su construcción comenzó en tiempos de Napoleón, aunque los cambios históricos alteraron su significado original.

Una forma distinta de explorar la zona es con un tour en bicicleta, que permite además descubrir el cercano Chinatown, uno de los barrios chinos más grandes de Europa.

Cementerio Monumental de Milán

El Cementerio Monumental de Milán, uno de los más bellos de Europa, se extiende por más de 250 mil m² y funciona como un museo al aire libre, lleno de esculturas, criptas familiares y obeliscos que abarcan del siglo XIX hasta la actualidad. Destaca su edificio neogótico, donde descansan figuras ilustres como el escritor Alessandro Manzoni y el Nobel de Literatura Salvatore Quasimodo, convirtiéndolo en uno de los espacios más solemnes y llamativos de la ciudad.