Dallas Fort Worth en tren: así puedes salir del aeropuerto DFW por $2 o $3 dólares

Llegar al Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth no significa depender de un automóvil para comenzar el viaje. DFW cuenta con tres opciones ferroviarias que conectan directamente con Dallas, Fort Worth y distintas ciudades del norte de Texas.

La combinación de DART, la Línea Plateada y TEXRail permite salir del aeropuerto por tarifas desde $2 dólares y llegar a zonas céntricas sin necesidad de enfrentar el tráfico desde el primer momento.

Para viajeros que visitan Dallas Fort Worth, estas rutas también facilitan traslados entre localidades, conexiones con barrios del área metropolitana y el regreso al aeropuerto.

¿Cómo llegar del aeropuerto DFW al centro de Dallas?

La Línea Naranja de DART sale desde DFW Airport Terminal A Station y conecta directamente con el centro de Dallas.

El trayecto hasta West End Station toma aproximadamente 50 minutos y no requiere transbordos.

El pase local de DART por tres horas cuesta $3 dólares, mientras que el Day Pass tiene un precio de $6 dólares para quienes planean utilizar el transporte público durante todo el día.

La Línea Plateada conecta más ciudades del norte de Texas

Desde octubre de 2025, la Línea Plateada de DART amplió las opciones de transporte desde DFW.

Esta línea parte desde Terminal B y recorre aproximadamente 42 kilómetros con conexiones hacia Grapevine, Coppell, Carrollton, Addison, Richardson y Plano.

Los tiempos de viaje también resultan útiles para planear escalas o recorridos cortos. Desde Terminal B, Cypress Waters está a unos 17 minutos, Downtown Carrollton a 24 minutos y Addison a 32 minutos.

La tarifa mantiene la estructura local de DART, incluido el pase de tres horas por $3 dólares.

¿Cómo llegar a Fort Worth desde DFW?

Para quienes se dirigen a Fort Worth, TEXRail conecta Terminal B con Fort Worth Central Station.

El servicio opera los 365 días del año y el recorrido toma alrededor de 49 minutos. El boleto sencillo cuesta $2 dólares.

En el trayecto se encuentra Grapevine/Main Street Station, a unos 10 minutos del aeropuerto.

Cómo moverse entre terminales

La Línea Naranja opera desde Terminal A, mientras que la Línea Plateada y TEXRail salen desde Terminal B.

Para cambiar de terminal, los pasajeros pueden utilizar Skylink, el tren interno ubicado después de los filtros de seguridad, o Terminal Link, el servicio de autobuses por el exterior del aeropuerto.

Estas conexiones facilitan el regreso a DFW y permiten coordinar encuentros fuera del complejo aeroportuario.

Para viajeros internacionales, utilizar el tren puede simplificar el traslado desde el aeropuerto.

En lugar de rentar un vehículo o solicitar transporte desde la terminal, es posible llegar en tren a Dallas, Fort Worth, Grapevine, Addison, Plano y otras zonas del área metropolitana.