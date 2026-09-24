Ámsterdam-Schiphol ya tiene su Centurion

American Express estrena su primera Centurion Lounge en Europa continental en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol. El nuevo espacio, el 33 de la red global, une diseño holandés y servicios exclusivos. Una propuesta pensada para elevar la experiencia del viajero frecuente.

Es el primero en su tipo en llevar el nombre de Centurion, se encuentra ubicado entre las terminales E y F, brindando servicio desde las 6:00 a 23:30 horas para hacer más placentera la espera antes de abordar, ya que cubre casi toda la jornada operativa del aeropuerto.

“Schiphol es un importante centro de transporte para nuestros tarjeta habientes. Por ello, era el lugar ideal para ofrecer la experiencia del Centurion Lounge”, declaró Audrey Hendley, presidenta de American Express Travel. Tim de Bie, director de la Terminal Comercial de Schiphol, añadió que la nueva sala “añade un concepto de hospitalidad premium distintivo y refuerza la calidad y la diversidad de la experiencia del pasajero”.

Gastronomía excepcional

Cada detalle busca que el viajero disfrute de una amplia oferta culinaria que se siente auténtica, no genérica:

El buffet sirve platos inspirados en los sabores holandeses y europeos, con reinterpretaciones de ingredientes locales.

El Blue Roast Coffee Bar celebra la cultura cafetera de Ámsterdam con café de origen local y un programa dirigido por baristas.

El bar completo sirve cerveza y cócteles que combinan inspiración local con influencias globales.

Comodidad sin concesiones

La versatilidad del espacio permite tanto una pausa relajante como una sesión de trabajo productiva, adaptándose a las necesidades de cada viajero:

Los usuarios pueden elegir entre sillones, mesas de café, mesas altas, cabinas, espacios de trabajo tranquilos y zonas para grupos.

La sala también dispone de baños privados, cabina telefónica, enchufes, puertos USB y wifi de alta velocidad gratuito. La versatilidad del espacio permite tanto una pausa relajante como una sesión de trabajo productiva, adaptándose a las necesidades de cada viajero.

Arte que cuenta historias

Una colección de obras de artistas neerlandeses como Mieke Jonker, Reinder Schmidt, Geesien Postema y Thirza Schaap aporta una mirada contemporánea a la naturaleza y la identidad del país.

Todos estos atributos convierten a esta sala en una parada obligada para quienes buscan algo más que una simple espera. Es, en definitiva, una invitación a desacelerar y disfrutar del viaje desde el primer momento.