CWW México destaca en The Best of NAO Travel Collection

Comparte este contenido

Cancún.- CWW México, liderado por Mauricio González, brilló en The Best of NAO Travel Collection. Este gran encuentro, que reunió a los 120 mejores agentes de viajes del país, contó con la presentación de destinos turísticos excepcionales pertenecientes al portafolio de esta oficina de representaciones.

CWW en The Best of NAO Travel

“Para CWW es un gusto trabajar de la mano con NAO Travel, desarrollando producto nuevo o capacitando a sus agentes. Tenemos una colaboración increible con Mauricio Bustamante y su equipo, y para nosotros siempre es un placer colaborar en The Best”, dijo González a INVERTOUR.

Houston

Mike Gómez inició la sesión con una entusiasta exposición sobre Houston, destacando su accesibilidad y conectividad. Houston, situada en el sur de los Estados Unidos, ofrece vuelos directos desde más de 22 ciudades mexicanas, facilitando el acceso a este vibrante destino. La ciudad, famosa por su diversidad cultural, su gastronomía y sus eventos deportivos, es muy popular entre los mexicanos quienes lo eligen también por el shopping.

Costa Rica

César Sánchez y Heilyn James destacaron las maravillas naturales de Costa Rica, un destino verde y biodiverso en Centroamérica. Costa Rica tiene vastas selvas, es ideal para ecoturistas y amantes de la naturaleza. La conectividad aérea con México es excelente, facilitando que los turistas mexicanos disfruten de su rica fauna y flora en cualquier época del año.

Kissimmee

Miguel Miranda llevó a los asistentes en un recorrido por Kissimmee, ubicada en el corazón de Florida, a solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando. No solo está cerca de los famosos parques temáticos de Orlando, sino que también del Kennedy Space Center y a Puerto Cañaveral, haciendo de esta ciudad un hospedaje perfecto.

Arizona

Dulce García presentó este, enfatizando su ubicación estratégica en el sur de los Estados Unidos, colindando con California, Nevada y Nuevo México. Con una excelente conectividad aérea, Arizona es conocida por el Gran Cañón, sus estaciones de esquí y su vibrante escena cultural. Este destino ofrece una mezcla única de actividades al aire libre y experiencias urbanas.

Quebec

Jorge Cabrera de Bonjour Quebec habló sobre esta provincia canadiense, destacando su tamaño y diversidad. Ofrece desde experiencias de nieve hasta cruceros por el río San Lorenzo. Con vuelos directos desde varias ciudades mexicanas, hay actividades para las cuatro estaciones, como el Carnaval de Invierno, festivales musicales cuando el clima es agradable, avistamiento de ballenas, gastronomía o una tranquila caminata otoñal.

Puede interesarte…