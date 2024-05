The Best of NAO Travel Collection 2024 reúne a más de 150 profesionales del turismo: ¡éxito total!

Comparte este contenido

Cancún.- El impresionante Dreams Natura Resort & Spa, ubicado en el corazón de Cancún y rodeado de espectaculares vistas del Caribe mexicano, funge como sede del The Best of NAO Travel Collection.

Aquí, rodeados de bellos paisajes y el gran servicio del resort, se reunieron más de los 125 mejores agentes de viajes del país, con el objetivo de capacitarlos y ofrecerles herramientas innovadoras para aumentar sus ventas y brindar a sus clientes los mejores productos turísticos.

Mauricio Bustamante, CEO de NAO Travel Collection, dio la bienvenida a los asistentes, en una cena patrocinada por Celebrity Cruises, con Manlio Carpizo, director de Desarrollo Comercial y de Producto para Latinoamérica de esta naviera, presente.

Destacó la importancia del rol que juegan los agentes de viajes en la industria turística de México. Subrayó que son esenciales para crear experiencias personalizadas, ofreciendo un servicio de alta calidad, utilizando tecnología avanzada y proporcionando asistencia antes, durante y después del viaje.

Enfocarse en las oportunidades que brinda el turismo

Bustamante, con 25 años de experiencia en la industria, habló sobre los retos actuales que enfrentan los agentes de viajes, incluyendo la competencia con plataformas en línea y la evolución de los clientes, que llegan con solicitudes muy específicas. “Los clientes ahora buscan experiencias especiales, influenciadas por las redes sociales. Es crucial que estemos un paso adelante, ofreciendo conocimientos y servicios que no pueden obtener en línea”, destacó.

The Best of NAO Travel Collection

En el evento, participaron 40 proveedores de NAO Travel, quienes compartieron novedades y herramientas tecnológicas con los asesores de viajes. La tecnología se presenta como una aliada fundamental para los agentes, permitiéndoles ofrecer ofertas personalizadas y gestionar las reservas de manera más eficiente. Bustamante enfatizó que, al igual que en la medicina, donde se requiere un diagnóstico y tratamiento personalizado, los agentes de viajes deben hacer un «diagnóstico» de las necesidades del cliente para ofrecerle la experiencia de viaje perfecta.

Agentes y proveedores invitados a The Best of NAO 2024 Ruth Leal Mauricio González y Mauricio Bustamante Francisco Bravo y Tomás Navarrete Ruth Leal, Bárbara Karim, Gustavo Pineda y Mauricio González Paola Prieto y Mauricio Bustamante José Manuel Reyna, Guadalupe Gómez Manlio Carpizo y Mauricio Bustamante Graciela y Rodolfo Curiel y Simón Buzali Alberto Múñoz, Mauricio Bustamante, Ruth Leal, Óscar Pérez y Manlio Carpizo

Durante los tres días del evento, los agentes participaron en sesiones informativas sobre nuevas tecnologías y herramientas. Bustamante comparó este proceso con las convenciones médicas, donde los profesionales de la salud se actualizan continuamente. «Nuestro objetivo es que ustedes sean cada día mejores y estén siempre preparados para ofrecer un servicio excepcional a sus clientes», dijo.

Entre sus magníficos proveedores, estaba presente Ruth Leal, directora General de Discover Cruises México y representante de Princess Cruises en nuestro país; Óscar Pérez, director de Ventas Corpomar; Mauricio González, líder de CWW México, que presentó con su equipo destinos como Costa Rica, Kissimmee, Houston, Arizona o Bounjour Québec; Manlio Carpizo de Celebrity Cruises; Alberto Muñoz, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe para Royal Caribbean; Livier Bustos, gerente General Delta Air Lines/Air France-KLM; Mariella Carmona, directora Regional para México y LATAM para Los Angeles Tourism & Convention Board; Guadalupe Gómez y José Manuel Reyna de Background Representaciones Turísticas, entre muchos otros.

Un evento planeado con dedicación

Mauricio Bustamante agradeció muy especialmente a su equipo, integrado por verdaderos profesionistas que desde su área de especialización se enfocan en ofrecer el mejor servicio y apoyo a los agentes, como Francisco Bravo, gerente de Marketing y Producto; Luis Javier Gutiérrez, gerente de Desarrollo de Negocios; Katia Barrera, jefa de Producto y Marketing de Cruceros; Karla Coxtinica, gerente Operaciones y Atención a Clientes; y otros destacados elementos.

“Este evento es para ustedes y por ustedes. Espero que hayan disfrutado de estos días, que aprovechen las oportunidades de aprendizaje y que vivan momentos inolvidables, tanto a nivel profesional como personal”, finalizó Bustamante.