Viajar sin visa: destinos que puedes visitar con pasaporte mexicano

¿Quieres salir de viaje fuera de México, pero no tienes visa? No te preocupes, en el mundo hay varios destinos que, con llevar tan solo tu pasaporte mexicano, podrás descubrir nuevos paisajes, culturas y sabores.

De acuerdo con la empresa consultora de inmigración Henley & Partners, el pasaporte es uno de los documentos más poderosos del mundo, ya que le permite a su portador visitar más de 160 países sin necesidad de visa; sin embargo, es importante que tengas en cuenta que esta identificación debe estar vigente antes de salir del país.

Si tu meta es conocer el mundo antes de que termine el año, aquí en INVERTOUR te compartimos el listado de las naciones que puedes visitar con tu pasaporte mexicano.

¿A qué países de Europa pueden viajar los mexicanos?

Europa es uno de los sitios predilectos de muchos mexicanos, por lo que, si buscas conocer lugares, estos países son ideales para viajar con el puro pasaporte:

Albania

Andorra

Austria

Alemania

Bielorrusia

Dinamarca

España

Eslovenia

Finlandia

Irlanda

Macedonia del norte

Moldavia

Reino Unido (con ciertas restricciones para México)

Serbia

Turquía

Ucrania

Si bien, gran parte de las naciones europeas no te solicitarán demasiada documentación adicional, es necesario que cuentes con el ETIAS, un permiso especial para que puedas transitar por el espacio Schengen sin problemas hasta por 90 días.

¿Qué países de América puedes visitar con pasaporte?

Los mexicanos podemos viajar a gran parte de las naciones americanas, ya que además del lenguaje, compartimos una muy buena relación diplomática. Entre ellos están:

Argentina

Belice

Colombia

Costa Rica

Bahamas

Cuba

Brasil

El Salvador

Jamaica

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Entre otros

¿Qué lugares de Asia y África solo piden pasaporte?

En cuanto a Asia y África, es importante saber que el rango de días o meses que puedes estar en estos países varía ampliamente.

Asia

Corea del Sur

Emiratos Árabes Unidos

Filipinas

Georgia

Hong Kong

Japón

Israel

Kazajistán

Kirguistán

Malasia

Palestina

Qatar

Uzbekistán

Singapur

África

Botsuana

Marruecos

Mauricio

Túnez

Oceanía

Micronesia

Vanuatu

Nueva Zelanda

Fiji

Entre otros

Aunque estos países no requieren documentos adicionales, los requisitos varían. Por eso, lleva un pasaporte con al menos seis meses de vigencia y consulta el sitio de la SRE para información actualizada sobre visas.