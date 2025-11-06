Viajar sin visa: destinos que puedes visitar con pasaporte mexicano
¿Quieres salir de viaje fuera de México, pero no tienes visa? No te preocupes, en el mundo hay varios destinos que, con llevar tan solo tu pasaporte mexicano, podrás descubrir nuevos paisajes, culturas y sabores.
De acuerdo con la empresa consultora de inmigración Henley & Partners, el pasaporte es uno de los documentos más poderosos del mundo, ya que le permite a su portador visitar más de 160 países sin necesidad de visa; sin embargo, es importante que tengas en cuenta que esta identificación debe estar vigente antes de salir del país.
Si tu meta es conocer el mundo antes de que termine el año, aquí en INVERTOUR te compartimos el listado de las naciones que puedes visitar con tu pasaporte mexicano.
¿A qué países de Europa pueden viajar los mexicanos?
Europa es uno de los sitios predilectos de muchos mexicanos, por lo que, si buscas conocer lugares, estos países son ideales para viajar con el puro pasaporte:
- Albania
- Andorra
- Austria
- Alemania
- Bielorrusia
- Dinamarca
- España
- Eslovenia
- Finlandia
- Irlanda
- Macedonia del norte
- Moldavia
- Reino Unido (con ciertas restricciones para México)
- Serbia
- Turquía
- Ucrania
Si bien, gran parte de las naciones europeas no te solicitarán demasiada documentación adicional, es necesario que cuentes con el ETIAS, un permiso especial para que puedas transitar por el espacio Schengen sin problemas hasta por 90 días.
¿Qué países de América puedes visitar con pasaporte?
Los mexicanos podemos viajar a gran parte de las naciones americanas, ya que además del lenguaje, compartimos una muy buena relación diplomática. Entre ellos están:
- Argentina
- Belice
- Colombia
- Costa Rica
- Bahamas
- Cuba
- Brasil
- El Salvador
- Jamaica
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
- Entre otros
¿Qué lugares de Asia y África solo piden pasaporte?
En cuanto a Asia y África, es importante saber que el rango de días o meses que puedes estar en estos países varía ampliamente.
Asia
- Corea del Sur
- Emiratos Árabes Unidos
- Filipinas
- Georgia
- Hong Kong
- Japón
- Israel
- Kazajistán
- Kirguistán
- Malasia
- Palestina
- Qatar
- Uzbekistán
- Singapur
África
- Botsuana
- Marruecos
- Mauricio
- Túnez
Oceanía
- Micronesia
- Vanuatu
- Nueva Zelanda
- Fiji
- Entre otros
Aunque estos países no requieren documentos adicionales, los requisitos varían. Por eso, lleva un pasaporte con al menos seis meses de vigencia y consulta el sitio de la SRE para información actualizada sobre visas.