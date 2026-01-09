Pasaporte mexicano 2026: costos oficiales, vigencias y lo que debes saber antes de tramitarlo

Contar con el pasaporte vigente es un requisito básico para viajar al extranjero y, en 2026, el pasaporte mexicano presenta tarifas actualizadas según la vigencia del documento. Conocer los costos oficiales y las opciones disponibles permite planear con anticipación cualquier viaje internacional y evitar contratiempos al momento de iniciar el trámite.

A partir del 1 de enero de 2026, los precios dentro del territorio nacional quedaron establecidos de la siguiente manera:

Vigencia de un año tiene un costo de $920 pesos

El de tres años, $1 mil 795 pesos

De seis años, $2 mil 440 pesos

10 años, $4 mil 280 pesos.

Estas tarifas deben cubrirse antes de acudir a la cita programada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El pasaporte de un año está disponible únicamente para menores de edad. Las vigencias de tres, seis y 10 años aplican conforme a la edad del solicitante y a la normativa vigente, por lo que es importante verificar qué opción corresponde en cada caso.

Tarifas reducidas del pasaporte en 2026

El esquema del pasaporte mexicano contempla descuentos para ciertos sectores de la población. Durante 2026, las tarifas reducidas son: $460 pesos para el pasaporte de un año; $900 pesos para el de tres años; $1 mil 220 pesos para el de seis años; y $2 mil 140 pesos para el de 10 años. Estos costos aplican para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales que cumplan con los requisitos oficiales.

Trámite del pasaporte en el extranjero

Los mexicanos que realizan el trámite del pasaporte en consulados en Estados Unidos deben considerar que las cuotas se cobran en dólares. En 2026, los precios son: $44 dólares para la vigencia de un año; $101 dólares para tres años; $137 dólares para seis años; y $209 dólares para 10 años. En el exterior también se mantiene el esquema de tarifas reducidas para adultos mayores.

Recomendaciones antes de tramitar tu pasaporte

Las autoridades recomiendan realizar el pago únicamente a través de canales oficiales y agendar la cita con anticipación. El trámite del pasaporte se realiza mediante cita previa en una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o sus oficinas de enlace, ya sea en línea en citas.sre.gob.mx o por teléfono al 01-800-8010-773 y requiere documentación específica según la edad y condición del solicitante. Revisar los requisitos actualizados y elegir la vigencia adecuada ayuda a planear viajes internacionales con mayor tranquilidad durante 2026.