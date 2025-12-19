¡Desde este mes! La Fontana de Trevi implementará nueva tarifa para turistas

La Fontana de Trevi, uno de los monumentos más emblemáticos y visitados de Italia, implementará una nueva tarifa para los turistas. Este 7 de enero, los viajeros deberán abonar una tarifa de €2 euros para poder disfrutar de la vista de este icónico lugar, mientras que los residentes de Roma seguirán teniendo acceso gratuito.

La medida, que ha sido bien recibida por algunos sectores, responde a la creciente necesidad de regular el alto volumen de paseantes que, año tras año, se agolpan en torno a la fuente.

Según el diario Corriere della Sera, el nuevo cargo se implementará como parte de un esfuerzo más amplio del Ayuntamiento de Roma para gestionar el masivo flujo de turistas que atrae la Fontana de Trevi, la cual se encuentra entre los destinos más concurridos del mundo.

No es la primera vez que se toma una decisión de este tipo, ya que el 22 de diciembre de 2023, la ciudad introdujo un sistema de control más estricto que limita la entrada a 400 personas a la plaza al mismo tiempo.

La Fontana de Trevi regula entradas

El acceso a la Fontana estará dividido en dos carriles claramente diferenciados: uno exclusivo para turistas, quienes deberán pagar la tarifa de dos euros, y otro para los romanos, que seguirán disfrutando de la gratuidad.

La separación de estos flujos se logrará a través de postes de latón, que serán más sofisticados y estéticos que las actuales rejas, buscando ofrecer mucho más orden.

Uno de los aspectos más destacados de esta medida es la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, facilitando el proceso y evitando las largas colas de turistas que, hasta ahora, solían esperar con impaciencia para lanzar una moneda y pedir un deseo.

El concejal de Turismo de Roma, Alessandro Onorato, ha sido uno de los principales defensores de estas medidas. En declaraciones anteriores, Onorato aseguró que el objetivo principal es garantizar “una experiencia única, especial y serena” para todos, evitando la saturación de la zona y protegiendo el monumento de un desgaste innecesario.

A su juicio, la regulación no solo mejorará la calidad de la actividad, sino que también ayudará a preservar uno de los principales patrimonios culturales de la ciudad.