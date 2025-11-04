Crisis diplomática entre Perú y México: ¿deberán los turistas mexicanos tramitar visa?

Luego de que se diera a conocer la decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas con el gobierno de México, la medida ha comenzado a generar interrogantes sobre si los turistas mexicanos necesitarán tramitar una visa para ingresar al país andino.

Motivos de la ruptura diplomática

Esta determinación fue anunciada el pasado lunes 3 de noviembre, después de que el gobierno mexicano otorgara asilo a Betssy Chávez, exprimera ministra del expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta cargos en su país por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado a finales de 2022.

El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela explicó que el gobierno tomó esta determinación “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de México, (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”.

De Zela lamentó profundamente que el gobierno mexicano haya tomado la postura de otorgar asilo a Chávez, quien actualmente permanece en la embajada de México en Lima.

«Lamento que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias», declaró.

¿Necesitan los mexicanos visa para ingresar a Perú?

Aunque hasta ahora el gobierno peruano no ha anunciado cambios en su política de visas, la situación debe seguirse de cerca.

Cómo se recordará, el pasado 5 abril de 2024, el gobierno peruano anunció la exigencia de visas para mexicanos que visiten el país; sin embargo, el 10 de abril del mismo año revocó este decreto tras recibir pronunciamientos de diversos sectores turísticos.

“El Gobierno del Perú ha decidido revocar el Decreto Supremo que establecía el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos que nos visiten. Esta acción responde al llamado de diversas voces del sector turismo y afines y honra nuestro compromiso con los principios de la Alianza del Pacífico, los cuales proclaman la libre movilidad de personas entre sus Estados miembros», se lee en el comunicado.

Pese a que la exención de visa está vigente, esta decisión podría cambiar en cualquier momento según se desarrolle el conflicto político. No obstante, actualmente es obligatorio que los viajeros que visiten Perú porten un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses.