¿Cuánto cuesta la entrada a Teotihuacán este 2026?

Teotihuacán, una de las zonas arqueológicas más importantes del país y parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, aumentó el costo de su entrada para este año.

Este recinto no ha sido el único que ha registrado un incremento, ya que museos y zonas arqueológicas administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también han ajustado sus tarifas, como parte de la Ley Federal de Derechos aprobada en octubre de 2025, cuyo objetivo es fortalecer el patrimonio cultural del país.

Además de generar recursos para cubrir gastos de operación, mantenimiento, conservación, restauración e investigación del patrimonio.

Relevancia cultural de Teotihuacán

De acuerdo con el INAH, la Ciudad Prehispánica de Teotihuacán fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo, llegando a concentrar una población superior a los 100 mil habitantes en su momento de máximo esplendor.

Situada en un valle rico en recursos naturales, Teotihuacán fue sede del poder de una de las sociedades mesoamericanas más influyentes en los ámbitos político, económico, comercial, religioso y cultural, cuyos rasgos marcaron de manera permanente a los pueblos del altiplano mexicano, trascendiendo el tiempo y llegando hasta nosotros con la fuerza y grandeza con que sus constructores la planearon.

Según la Secretaría de Turismo (Sectur), encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, durante los primeros siete meses del año, las zonas arqueológicas del país recibieron 6 millones de visitantes: 63% nacionales y 37% extranjeros, lo que representa un incremento del 3.5% respecto al mismo periodo de 2024.

Las zonas arqueológicas más visitadas de 2025 fueron: Chichén Itzá, con 1.4 millones de visitantes; Teotihuacán, con su Museo de Sitio, con 995 mil visitantes; y Tulum, con 693 mil visitantes, que en conjunto representan el 51% del total de llegadas a estas zonas.

Costo de entrada a Teotihuacán

A partir de este año, el boleto general tendrá un precio de $105, mientras que los visitantes extranjeros pagarán $210.

No obstante, el recinto mantendrá un acceso gratuito para:

Personas mayores de 60 años con credencial INAPAM

Menores de 13 años

Personas con discapacidad

Profesores y estudiantes con credencial vigente

El acceso gratuito los domingos se mantendrá vigente para mexicanos y residentes en el país con documento oficial vigente.