Se triplica el impuesto Sayonara al salir de Japón

De acuerdo con los informes emitidos por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo y el Ministerio de Finanzas de Japón, las autoridades han aprobado la propuesta definitiva para reconfigurar el Impuesto Turístico Internacional, denominado popularmente como “Impuesto Sayonara”.

La tarifa entró en vigor originalmente el 7 de enero de 2019 con un costo de ¥1 mil yenes. Pero, se triplicará oficialmente a partir del 1 de julio de 2026.

El nuevo monto fijado ascenderá a ¥3 mil yenes, lo que representa aproximadamente $20 dólares.

Los boletos de avión, tren o cruceros emitidos antes de julio pero con ejecución de viaje posterior a esa fecha límite, absorberán el ajuste de forma obligatoria.

A diferencia de los impuestos sobre el alojamiento que cobran algunas ciudades, este no se basa en las estancias en hoteles ni en el costo del alojamiento.

¿Quiénes deben pagarlo?

El gravamen se aplica obligatoriamente a todos los pasajeros que tengan una edad de dos años o más al momento de la salida.

La normativa fiscal no discrimina nacionalidades, afectando por igual a los turistas extranjeros y a los propios residentes japoneses.

El pago se activa exclusivamente en salidas internacionales, ya sea mediante aerolíneas comerciales o a través de ferris y cruceros.

Los vuelos nacionales operados de forma interna dentro del archipiélago nipón quedan completamente exentos de este impuesto gubernamental.

Logística de recaudación

Según especificaciones de la Organización Nacional del Turismo de Japón, el cargo se define técnicamente como una tasa única de salida.

El proceso de cobro se encuentra automatizado e integrado dentro del desglose tarifario del billete emitido, identificado con las siglas JP.

El método centralizado evita transacciones físicas adicionales en las terminales aéreas, facilitando el tránsito de los viajeros en los aeropuertos.

Se trata de una tarifa única y el monto no se altera por la clase de cabina reservada ni por el costo total del alojamiento.

Cómo se reflejará en el turismo

Japón registró un récord histórico de 37 millones de visitantes internacionales en 2025 y las proyecciones oficiales prevén 42 millones en 2026. Este volumen masivo requiere financiamiento continuo, por lo que los ¥120 mil millones de yenes, que se recaudarán anualmente, se destinarán: