Gloria Guevara regresa al WTTC como presidenta en una nueva etapa del turismo global

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) confirmó el nombramiento de Gloria Guevara como presidenta y consejera delegada, cargo que asumió de forma interina desde septiembre pasado y que ahora ocupa de manera oficial. Se trata de un regreso relevante, ya que encabezó el organismo entre 2017 y 2021, un periodo clave para la industria turística internacional.

Gloria Guevara cuenta con más de 30 años de experiencia en posiciones estratégicas tanto en el sector público como en el privado. En México se desempeñó como secretaria de Turismo, etapa en la que impulsó políticas de promoción y fortalecimiento del sector. Posteriormente, su trayectoria se amplió a nivel internacional como asesora especial del Ministro de Turismo de Arabia Saudita, además de colaborar como asesora en Asuntos Gubernamentales en la Escuela de Salud Pública Harvard TH Chan.

Su perfil combina visión institucional, conocimiento del mercado y capacidad de interlocución con gobiernos y empresas. Esto resulta relevante para el WTTC, organismo que agrupa a más de 200 líderes empresariales del turismo a nivel global, con representación en hotelería, aviación, cruceros, tecnología y salud.

El nombramiento de Gloria Guevara coincide con una nueva etapa para el Consejo, que recientemente trasladó su sede a Madrid. Este movimiento refuerza la presencia del WTTC en Europa y busca fortalecer el diálogo con actores clave del sector.

“Me siento honrada de regresar al WTTC en un momento clave para el sector. Mi prioridad será impulsar la inversión, el crecimiento y la creación de empleo”, señaló Guevara tras el anuncio. Por su parte, Manfredi Lefebvre, presidente del Consejo de Administración, destacó que su liderazgo y experiencia son fundamentales para enfrentar los retos actuales del turismo global.

Con este regreso, Gloria Guevara vuelve a ocupar un papel central en la conversación internacional sobre el futuro del turismo.