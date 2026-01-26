CBP implementa Enrollment on Arrival en Cross Border Xpress

A partir del 19 de enero de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) implementó el programa Enrollment on Arrival en las instalaciones de Cross Border Xpress (CBX). Esta medida representa un avance relevante para los viajeros frecuentes que utilizan Global Entry o SENTRI y cruzan entre México y Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Tijuana (TIJ).

CBX es la terminal que conecta el sur de California con TIJ mediante un puente peatonal transfronterizo seguro, diseñado exclusivamente para pasajeros con boleto de avión. Con la incorporación de Enrollment on Arrival, los solicitantes que ya cuentan con aprobación condicional de Global Entry o SENTRI pueden completar su entrevista de inscripción directamente al arribar a Estados Unidos, sin necesidad de programar una cita previa en un centro de inscripción.

Enrollment on Arrival

Este programa permite que el proceso final de estos programas de viajero confiable se realice de forma más ágil. Los pasajeros que arriban en un vuelo al Aeropuerto Internacional de Tijuana y cruzan hacia Estados Unidos por CBX solo deben informar al oficial de CBP, en la caseta de inspección primaria, que cuentan con aprobación condicional. Una vez admitidos, el personal los dirige al área correspondiente para realizar la entrevista.

Para completarla el viajero debe presentar un pasaporte válido, en caso de viajar con más de uno, es necesario llevarlos todos para que la información quede registrada en el expediente. También se solicitan documentos que comprueben el domicilio, como licencia de conducir con dirección actualizada, comprobante de renta, recibo de servicios o estado de cuenta hipotecario. En el caso de residentes permanentes, se requiere la tarjeta correspondiente. Los menores de edad quedan exentos del comprobante de domicilio.

La implementación de Enrollment on Arrival en CBX refuerza la colaboración entre la terminal y CBP, además de sumar un beneficio tangible para los pasajeros. Esta opción reduce tiempos, elimina pasos intermedios y facilita el ingreso a Estados Unidos para quienes buscan concluir su proceso de Global Entry o SENTRI durante su viaje.

CBX se consolidó como una alternativa eficiente frente a los congestionados cruces terrestres de San Ysidro y Otay Mesa. Al utilizar el Aeropuerto de Tijuana y cruzar por CBX, los pasajeros acceden a tarifas de vuelo domésticas con ahorros que oscilan entre el 30 y el 50 por ciento en comparación con otros aeropuertos de la región.

Con esta actualización, CBX fortalece su compromiso con la innovación, la seguridad y la mejora continua de la experiencia de viaje, ofreciendo un cruce más ordenado, práctico y alineado con las necesidades del viajero actual.