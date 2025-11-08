¡Conoce! Al país más feliz de Asia 2025: Mumbai

Mumbai es el país más feliz de Asia en 2025, de acuerdo, con una encuesta de Time Out, realizada entre 18 mil residentes de las principales ciudades, que evalúan cómo se sienten los habitantes urbanos con respecto a su entorno, estilo de vida y comunidades. Califican las ciudades basándose en la cultura, la gastronomía, la vida nocturna y calidad de vida. El 94 % de los residentes de Mumbai, afirmaron que la ciudad les brinda alegría. Pekín y Shanghái, quedaron en segundo y tercer lugar, gracias a que sus residentes afirman que son felices.

Recordemos que Mumbai tiene una belleza derivada de sus contrastes vibrantes, su rica historia colonial y su dinamismo cultural. La «Ciudad de los Sueños» así llamada, ofrece algo único que combina rascacielos modernos con barrios tradicionales, y una efervescencia que la distingue como la capital financiera y del entretenimiento de la India.

Atractivos principales

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Mumbai alberga tres sitios reconocidos por la UNESCO: las Cuevas de Elefanta (un complejo de cuevas-templo hindúes y budistas), el conjunto de edificios victorianos y Art Déco, y la emblemática estación de tren Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (antes Victoria Terminus).

Arquitectura Colonial: El pasado colonial británico está muy presente en sus calles y edificios, como el Gateway of India (Puerta de la India), una estructura de arco monumental con vistas al mar Arábigo, y el Tribunal Superior de Bombay.

Efervescencia Cultural y Entretenimiento: Es la cuna de Bollywood, la industria cinematográfica más grande del mundo, lo que le otorga un ambiente cosmopolita y vibrante.

Baste decir que, la belleza de Mumbai reside en su capacidad para ofrecer una experiencia sensorial intensa, donde la historia, la cultura y el caos armonioso se entrelazan de una manera que cautiva a sus visitantes