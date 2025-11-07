Enamórate de Jordania: 6 joyas imprescindibles que debes descubrir

Jordania, joya del Medio Oriente, combina historia milenaria y paisajes naturales impresionantes. Desde explorar la antigua Petra hasta flotar en el Mar Muerto, el país cuenta con cosas únicas en cultura, gastronomía y aventura, convirtiéndolo en un destino ideal para descubrir una tradición diferente.

Déjate sorprender por el desierto de Wadi Rum, la fascinante Reserva de la Biosfera de Dana y el imponente Mar Rojo. Este destino también se puede explorar a través de sus monumentos y atracciones más emblemáticos.

Si ya estás listo para ir, prepara la maleta: en INVERTOUR te compartimos las 10 joyas imprescindibles que no puedes perderte.

Petra

Petra, una de las 7 Maravillas del Mundo, se alza como el tesoro más preciado de Jordania. Este sitio histórico, lleno de encanto, es una visita imprescindible al menos una vez en la vida. Allí podrás disfrutar de paisajes espectaculares y varios miradores con perspectivas únicas.

Ammán

Ammán es una ciudad de ritmo frenético y punto de partida ideal para explorar el país. Con más de 70 mil años de historia, conserva impresionantes construcciones que evocan su época dorada como parte del Imperio Romano, convirtiendo la visita a sus ruinas y monumentos antiguos en toda una experiencia.

Wadi Rum

Apodado el Valle de la Luna por su impresionante paisaje, el desierto de Wadi Rum se convierte en un escenario de película. Habitado por tribus beduinas, el lugar ofrece campamentos con alojamiento y actividades para turistas, como paseos en camello, cenas tradicionales, dormir bajo las estrellas y recorridos en globo aerostático.

Gerasa

La antigua ciudad romana de Gerasa se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas del país. Allí se puede visitar el majestuoso Arco de Adriano, la Plaza Oval y admirar los restos de impresionantes construcciones, como el Templo de Zeus.

Mar Muerto

No puedes irte de Jordania sin visitar el Mar Muerto. Este lago salado, considerado el spa natural más grande del mundo, es inolvidable: podrás adentrarte en sus aguas y, aunque no sepas nadar, puedes flotar con total tranquilidad y disfrutar al máximo de su efecto rejuvenecedor.

Mar Rojo

Localizado en el Océano Índico, entre África y Asia, el Mar Rojo es un majestuoso espectáculo natural. Sus aguas templadas son ideales para el buceo, gracias a los coloridos arrecifes y la excelente visibilidad.