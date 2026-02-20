NAO Travel Collection lanza Luxury Collection Travel Trending Experiences 2026

“No viajo para escapar de la vida, sino para que la vida no se me escape”, así inició Mauricio Bustamante, CEO de NAO Travel Collection, la presentación de su catálogo Luxury Collection Travel Trending Experiences 2026, ante socios, clientes y proveedores, en una noche espectacular. “Lo hemos diseñado por meses, con experiencias hechas para que se distribuyan entre los clientes de los agentes de viajes, con todo lo que está en tendencia para este 2026, no enfocados en destinos, más bien en todo lo que pueden vivir”, dijo Bustamante en exclusiva con INVERTOUR.

Dicho material estará disponible en naotravel.com y próximamente físicamente en sus oficinas.

Al presentar este hermoso libro, Mauricio Colín, de Luxury Collection, dijo: “Este lanzamiento es muy especial, vienen muchos productos en tendencia, esperamos que este año les guste”.

En tanto, Francisco Bravo, director de Marketing y Producto para NAO Travel Collection, precisó que esta herramienta tiene un gran potencial de ventas.

Mauricio Bustamante Francisco Bravo, Katia Barrera, Mauricio Bustamante y Mauricio Colín Alejandro Hernández y Ofelia Ortiz Mauricio Bustamante y Mauricio Colín Mauricio Bustamante y Esther Pujol Mauricio Bustamente, Lily Hernández y Francisco Bravo Alejandro Hernández, Ofelia Ortiz y Bárbara Karim José Roncero, Paola Prieto y Esther Pujol Elizabeth Vélez, Vicky Olguín, Mauricio Bustamante, Yolanda Núñez y Luis Javier Gutiérrez Paola Prieto y José Roncero Mauricio Bustamante, Laura Klahr, Vita Vega, Paola Prieto y Bárbara Karim Jorge Garay, Alejandra Gutiérrez, Manuel Vázquez y Gabriela Encinas Claudia Vásquez, Carmen González y Cecilia Junco Mariel Gleason Mary Carmen Reyna Mauricio Bustamante Bárbara Karim y Mary Carmen Reyna Gabriela Encinas Ofelia Ortiz Lily Hernández Julio Laguna Jr., Peter Lettocha, Macarena García, Graciela Mussali, Tatiana Ihfeld

¿Qué hay en Luxury Collection Travel Trending Experiences 2026?

Bustamante comentó que al crearlo pensaron “¿qué buscan los clientes?”, comenzando con la idea de un viaje y qué es lo que quieren vivir. El Luxury Collection Travel Trending Experiences 2026 contiene estos principales ejes:

Aventura y Expedición

Bienestar y Romance

Cultura y Patrimonio

Viajes Gastronómicos

Momentos en Familia

Claudia Vásquez BDM de NAO en la CDMX y Mauricio Colín, explicaron la estructura del catálogo, donde cada sitio de interés tiene dos páginas, con una propuesta de duración de la visita y el tipo de actividades que se recomiendan día por día, con itinerarios precisos.

La presentación contó con una dinámica diferente y original, donde los proveedores como Regent Seven Seas, Emerald, Scenic, Miami, HX Expeditions, PONANT, Indian Holiday, Desert Adventures, Seabourn, Deluxe Connection, Crystal, Italy Charme, entre otros, explicaron desde sus lugares parte de lo que ofrecen en este libro, para invitar a los presentes a estudiarlo y sobre todo, darlo a conocer a todos los viajeros.

Alaska, Arabia Saudita, Noruega, Islandia, Maldivas, Vancouver, Egipto, Estambul, Abu Dhabi, China, Toscana, Belice, Nueva Zelanda; así como propuestas en cruceros, expediciones, paseos, recorridos, gastronomía y mucho más, es lo que hay en este Luxury Collection Travel Trending Experiences 2026, con lo cual NAO Travel Collection se anota otro éxito.