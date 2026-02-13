CTS Collection celebra su desayuno anual de Contactos y prevé importante crecimiento

CTS Collection realizó el desayuno de Contactos, con Anahí Solís, la directora de esta área y José Luis Castro, Senior Vicepresident & Manager Director de Altour México como anfitriones.

“Estamos contentos porque presentamos resultados del 2025 y los retos del 2026, traemos herramientas, metas y sobre todo tecnología, cosas muy interesantes para perfiles que están iniciando en la industria. La gran diferencia que tenemos es por el gran respaldo que tenemos de Internova”, comentó Anahí Solís.

Este será un año muy significativo para Altour, pues cumplirán 30 años, si será un año pleno de celebraciones, a lo cual, el Lic. José Luis Castro comentó en exclusiva para INVERTOUR:

“Somos una empresa que a través del tiempo con sus tres unidades de negocios se ha mantenido, estas son CTS Collection, de viajes de lujo, donde Anahí es la cabeza; el área de MICE que es Yes con Luis Llerandi y la parte corporativa, donde el director Comercial es Alejandro García”, explicó.

Lo más importante de la reunión anual es que se consolida esa unidad, crece y evoluciona, porque tienen un gran portafolio y buscan satisfacer a sus clientes y sobre todo, capacitarlos. “El reto para este año es crecer en un 20 %, es muy ambicioso, esto solo se consigue con eficiencia, atención, negociaciones y acompañamiento en todo el proceso de los servicios que damos. Vamos a celebrar los 30 años de esta gran empresa”.

Solís por su parte, enfatizó que hay tres claves para alcanzar metas: Hacer preguntas inteligentes, conocer muy bien al cliente y estar en capacitación constante, ya que los viajeros cambian y ahora buscan experiencias.

CTS Collection presenta novedades para el 2026

Asimismo, Anahí Solís dio a conocer los lanzamientos que CTS Collection implementará este año, resaltando la incorporación de 20 propuestas diseñadas para responder a las nuevas tendencias del mercado. Entre ellas destacan iniciativas enfocadas en experiencias deportivas, Wellness Luxury, Slow Luxury —corriente que promueve viajes de desconexión total— y Bleisure, una modalidad que combina compromisos laborales con momentos de ocio.

“También vamos a desarrollar nuevas propuestas. Tendremos el portafolio listo para que puedan comercializarlo fácilmente con sus clientes”, comentó.

En el ámbito tecnológico, anunció la integración de SNAP!, una plataforma gráfica de Sabre creada para agilizar la búsqueda y gestión de reservas aéreas, hospedaje y renta de vehículos, optimizando así los procesos operativos.

Asimismo, presentó el sistema Customer Relationship Management (CRM) de CTS Collection, el cual permitirá centralizar la base de datos de los usuarios con el fin de diseñar estrategias más efectivas y personalizadas. “Esta solución nos ayuda a entender mejor a las personas y reconocer sus preferencias”, señaló.

En materia de formación, adelantó la puesta en marcha de tres iniciativas estratégicas para este año:

Collection Academy: Seminarios especializados en tendencias como lujo, wellness, destinos, inteligencia artificial y tecnología, además de la certificación CTS Master Curator.

Intranet: Interfaz más intuitiva, narrativa inspiracional por destino, programas sugeridos y un repositorio digital de materiales para facilitar la labor de los asesores.

Stars Collection: Programa de reconocimiento orientado a valorar el desempeño y compromiso de los aliados estratégicos.

Con estas acciones, la firma busca robustecer su oferta y afianzar su posicionamiento dentro del segmento de viajes premium y experiencias a la medida.

Durante este encuentro también se encontraba presente Alejandro García y Andrea Zires, piezas clave en este gran equipo.