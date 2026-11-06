Claudia González es reelegida como presidenta de AFEET 2027

Claudia González, directora general de la pifiada operadora Intercruises, fue reelegida como presidenta de AFEET para 2027, por lo que encabezará la asociación por segundo año consecutivo.

Durante esta nueva etapa, dará continuidad a una agenda centrada en fortalecer la estructura interna, impulsar oportunidades de negocio entre las asociadas y aumentar la integración de las filiales que forman parte de la organización.

Actualmente, AFEET cuenta con alrededor de 400 socias y 10 capítulos activos, además de la representación nacional.

“Vamos a seguir trabajando sobre el mismo eje, que es fortalecer internamente la asociación, trabajar sobre el networking para seguir haciendo negocio entre nosotras”, explicó González a INVERTOUR MEDIA.

Prioridades de AFEET en 2027

Uno de los principales objetivos será revisar los procedimientos internos de la asociación para dejar una estructura que facilite el trabajo de futuras mesas directivas.

González destacó la necesidad de conocer las inquietudes de las socias y desarrollar acciones que respondan a sus necesidades profesionales.

Otro punto será reforzar la relación entre la representación nacional y las filiales.

La presidenta señaló que busca que todas las integrantes se identifiquen como parte de una sola asociación, sin importar el capítulo al que pertenezcan.

Consideró importante que se generen oportunidades comerciales entre ellas y aprovechen la experiencia que existe dentro de la organización.

¿Quiénes formarán parte de la mesa directiva?

La mesa directiva de AFEET para 2027 todavía se encuentra en proceso de integración, aunque ya cuenta con algunos cargos definidos.

Judith Palleiro continuará como primera vicepresidenta, mientras que Marcela Carmona ocupará la segunda vicepresidencia.

Ximena Palomino se mantendrá como secretaria y Alicia Noguez será tesorera.

La elección se llevó a cabo durante una jornada de actividades de la asociación, en la cual participaron representantes de la industria turística.

Entre los invitados estuvo Carlos Bricka, Country Manager de ASSIST CARD México, quien además participó como uno de los escrutadores.

Claudia González reconoció que reunir a unas 400 integrantes con perfiles y necesidades distintas representa un reto, y una oportunidad para compartir experiencias y generar negocios.

La presidenta también llamó a las asociadas a participar en las actividades de representación, incluso si no forman parte de la mesa directiva.