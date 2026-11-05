Cecilia Cruz Urquiza, nueva presidenta de Confetur 2027

Cecilia Cruz Urquiza será la nueva presidenta de la Convivencia Femenina Turística (Confetur) para 2027, etapa en la que buscará reforzar la capacitación, sumar aliados comerciales y aumentar la participación de las socias dentro de dicha agrupación.

Ella se desempeña como Líder del Segmento Tour & Travel en Operadora Hotelera Norte 19 y asumirá la presidencia de Confetur después de una larga gestión encabezada por Teresa Hernández.

La próxima dirigente explicó que su llegada representa un reto y un compromiso con una organización que desea mantener su presencia dentro de la industria turística.

“Creo que llego en un momento clave para hacer que crezca, que la convivencia que tenemos entre todas las socias realmente sea de apoyo entre unas a otras”, señaló.

¿Cuáles serán las prioridades de Confetur en 2027?

Uno de los principales ejes de su gestión será la capacitación de las socias. Cecilia Cruz Urquiza explicó que desea incorporación de nuevos socios comerciales, con el propósito de ampliar las herramientas y oportunidades disponibles para quienes forman parte de Confetur.

La presidenta electa considera que este vínculo puede traducirse en apoyo entre agencias, empresas y negocios, además de crear espacios donde las socias compartan conocimientos y experiencias.

La intención, dijo, es que las integrantes encuentren dentro de Confetur un espacio que respalde su actividad profesional y contribuya a mantener una comunidad activa.

¿Cómo quedó la Mesa Directiva?

La Mesa Directiva para 2027 estará encabezada por Cecilia Cruz Urquiza como presidenta. Guadalupe Cortés ocupará el cargo de comisario, mientras que el Comité de Honor y Justicia estará integrado por María Ledezma, Mercedes Jiménez y Rosario Castro.

La mesa directiva se presentó durante un encuentro de la asociación, todavía bajo la presidencia de Teresa Hernández.

Tu Asistencia presentó sus servicios para viajeros

El encuentro contó con Tu Asistencia como patrocinador. Alejandro Bergara, director general de la empresa, presentó parte de su oferta para pasajeros y agencias de viajes.

Entre sus servicios se encuentra una tarjeta digital que permite cubrir determinados gastos durante un viaje sin que la persona tenga que esperar un reembolso posterior. De acuerdo con la presentación, el sistema puede aplicarse a medicamentos ambulatorios, asistencia médica en cruceros y ciertos gastos asociados con demora de equipaje.

La compañía también explicó que la tarjeta puede utilizarse cuando un viajero necesita comprar ropa después de una demora en la entrega de su equipaje, de acuerdo con las coberturas contratadas.