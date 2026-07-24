Nueva York presente en AFEET junto a Yankees y Empire State Building

Nueva York presentó parte de su oferta turística ante integrantes de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET), durante la VI Junta Reglamentaria, que encabezó la presidenta Claudia González, quien en su mensaje dio a conocer los logros y novedades del último mes.

En la sesión participaron representantes de New York City Tourism + Conventions, New York Yankees y Empire State Building. Así como de la Canaco Ciudad de México.

El encuentro tuvo como objetivo mostrar oportunidades de viaje, productos para agencias y experiencias que pueden incorporarse a itinerarios individuales, grupales, corporativos y de convenciones. Marcela Carmona, quien es socia y Trade Account Manager para México de NYC Tourism + Conventions, puso énfasis en los cinco distritos de la ciudad y no solo en Manhattan.

Recordó que la oferta de NYC se extiende a Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Cada zona cuenta con barrios, recintos deportivos, restaurantes, museos, parques y actividades que permiten ampliar una visita tradicional.

¿Qué experiencias ofrece Nueva York fuera de Manhattan?

Se destacó al Bronx como sede del Yankee Stadium, uno de los recintos deportivos más conocidos de la ciudad. La vivencia de asistir a un partido no se limita al béisbol, ya que incluye el traslado, el ambiente del estadio, los alimentos y la convivencia con aficionados locales.

Queens también tuvo presencia dentro de la exposición. Este distrito alberga el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, una de las principales puertas de entrada para viajeros internacionales.

Staten Island apareció como una alternativa para conocer un lado distinto de Nueva York. Los visitantes pueden utilizar el ferry gratuito, que ofrece vistas de la Estatua de la Libertad durante el recorrido. Cerca de la terminal se encuentra Empire Outlets, un espacio con tiendas y opciones de consumo.

La ciudad recibe vuelos desde lugares como Ciudad de México, Guadalajara y Cancún, principalmente a través de los aeropuertos John F. Kennedy y Newark.

Empire State Building muestra su nueva experiencia

Jimena Cornejo, representante del Empire State Building en México, explicó que el inmueble recibió una renovación con una inversión de $165 millones de dólares. El recorrido incluye exhibiciones interactivas sobre la construcción del edificio, su presencia en películas y su papel dentro de la cultura popular.

El inmueble abrió sus puertas en 1931, después de un proceso de construcción que duró cerca de un año. Los visitantes pueden conocer espacios dedicados a esta historia, además de una instalación relacionada con King Kong.

El observatorio del piso 86 conserva su terraza al aire libre, mientras que el piso 102 ofrece ventanales de suelo a techo y una vista panorámica. La atracción cuenta con restaurantes, una sucursal Starbucks Reserve y opciones de acceso exprés.

Yankees busca atraer a más viajeros mexicanos

New York Yankees presentó al estadio como un producto turístico que puede venderse más allá de los aficionados al deporte. Lorena Pereda, representante en nuestro país dijo que asistir a un juego representa una vivencia vinculada con la cultura citadina.

Para agencias y operadores, los partidos pueden integrarse a paquetes, viajes de incentivo, grupos y programas corporativos. La marca busca dar alternativas comerciales que permitan diferenciar los itinerarios dirigidos al mercado mexicano.

Fabiola Gali, directora de Turismo de Canaco Ciudad de México junto con Mayra Ortega de promoción turística del organismo, presentaron el programa Moderniza, el cual a través de buenas prácticas de gestión y servicio, ayuda a las compañías turísticas a optimizar procesos, fortalecer su crecimiento de manera sostenible a través de seis sesiones y visitas de seguimiento en su empresa, con una atención personalizada a las necesidades.