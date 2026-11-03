Visit Jordan en México: Jordania presenta nuevas rutas, experiencias y turismo religioso

Jordania cerró en Ciudad de México su gira Bridging Connections – Jordan in Mexico, un encuentro dirigido a agencias, operadores y representantes de la industria turística. La jornada marcó el final de un recorrido por Norteamérica que también pasó por Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Dallas.

Ahmad Kraishan, Senior Area Marketing Manager en Visit Jordan, dio la bienvenida y explicó que se trató del primer evento de este tipo que la organización realizó en la capital mexicana. La agenda contó con ocho DMC de Jordania, que viajaron para mostrar sus servicios, hoteles, circuitos y propuestas para diferentes perfiles de pasajeros.

El tradeshow también permitió a los profesionales mexicanos conversar directamente con quienes operan los viajes en el destino, resolver dudas y conocer opciones más allá de los circuitos tradicionales.

¿Por qué Jordania apuesta por el mercado mexicano?

S.E. Adli Qasem, embajador de Jordania en México, destacó que el país no considera a México como una parada más dentro de la gira, sino como un mercado con potencial para crecer.

Se informó que Jordania pasó de 7.6 a 7.8 millones de visitantes, pese a la situación regional. Petra también registró un aumento de 45 % en la llegada de turistas.

México ocupa el tercer lugar entre los mercados del continente americano para el destino, después de Estados Unidos y Canadá. Además, es el primer mercado de Latinoamérica, por delante de Brasil y Argentina.

Más de 6 mil viajeros mexicanos visitaron Jordania durante el último año. El objetivo de Visit Jordan es que estos pasajeros extiendan su estancia y pasen de una visita breve a programas de tres noches o más.

Petra, Wadi Rum y el Mar Muerto se encuentran a distancias que permiten integrarlos dentro de un mismo recorrido. A estos puntos se suman Ammán, Madaba, el Monte Nebo y Betania más allá del Jordán.

Jordania prepara rutas religiosas rumbo a 2030

Uno de los temas centrales de Bridging Connections fue el turismo religioso.

En 2030 se conmemorarán dos mil años del bautismo de Jesús, acontecimiento que, conforme a la tradición cristiana, ocurrió en Betania más allá del Jordán. El sitio se encuentra en la ribera oriental del río Jordán y cuenta con reconocimiento de la UNESCO.

El país prepara inversiones en la zona, un nuevo espacio para visitantes y un programa nacional para recibir peregrinos. La estrategia abre oportunidades para que agencias y operadores mexicanos desarrollen rutas religiosas desde ahora.

Pueden incorporar el Monte Nebo, lugar desde donde Moisés contempló la Tierra Prometida; Madaba, conocida por su mapa de mosaico; el río Jordán y otros sitios relacionados con la historia cristiana.

¿Cómo viajar desde México a Jordania?

Royal Jordanian tiene distintas alternativas para llegar a Ammán desde México. Los pasajeros pueden conectar vía Madrid, otros aeropuertos europeos, ciudades del Golfo o puntos de Estados Unidos como Nueva York y Chicago.

La conectividad permite organizar el recorrido en un solo itinerario, según la ruta y los acuerdos disponibles entre aerolíneas.

El Jordan Pass es una herramienta para facilitar el viaje. Este pase reúne el acceso a más de 40 atractivos y puede integrar el trámite de entrada bajo las condiciones establecidas.

Con Bridging Connections, Visit Jordan acercó su oferta a la industria mexicana y reforzó la capacitación sobre rutas, conectividad y servicios. Jordania busca que el viajero mexicano no la vea solo como una extensión de Medio Oriente, sino como un destino con historia, naturaleza, cultura y experiencias propias.