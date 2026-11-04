AVIAREPS representará a Visit Lauderdale en México

Visit Lauderdale, la organización oficial de promoción turística de Greater Fort Lauderdale, eligió a AVIAREPS México como su representante en el mercado nacional, dentro de una alianza que también contempla Colombia y Argentina.

El acuerdo tiene como objetivo reforzar la presencia del destino de Florida entre agencias de viajes, tour operadores, mayoristas, aerolíneas y otros socios del sector turístico mexicano.

AVIAREPS México también desarrollará acciones de capacitación y promoción para que los profesionales conozcan mejor la oferta de Greater Fort Lauderdale y cuenten con herramientas para recomendarlo a sus clientes.

“Esperamos dar la bienvenida a más viajeros de estos mercados para que vivan la experiencia de nuestras 31 comunidades”, señaló Tracy Vaughan, vicepresidente senior de Comercio Global de Visit Lauderdale.

¿Qué ofrece Greater Fort Lauderdale a los viajeros mexicanos?

Greater Fort Lauderdale se localiza en el condado de Broward, al sur de Florida, y comprende 31 municipios que se extienden desde la costa del Atlántico hasta los Everglades.

El destino recibió más de 20.9 millones de visitantes durante 2025 y cuenta con 38.6 kilómetros de playas distribuidas entre ocho ciudades costeras.

Uno de sus principales elementos es el agua. La zona suma cerca de 300 millas de canales navegables, característica que le ha valido el sobrenombre de “Venecia de América”.

El Water Taxi y los recorridos en barco forman parte de las alternativas para conocer distintos puntos de la ciudad. Esta relación con los canales también ocupa un papel central en la campaña de marca 2026 de Visit Lauderdale, denominada Never Lose Your Splash.

Fort Lauderdale también funciona como escala antes de un crucero

Otro punto importante para el turismo es Port Everglades, uno de los puertos de cruceros con mayor actividad. Durante 2025 movilizó más de cuatro millones de pasajeros, cifra 16.2 % superior a la registrada un año antes.

Por esta razón, Greater Fort Lauderdale también se presenta como una alternativa para pasar entre dos y cuatro noches antes o después de un crucero.

El destino cuenta además con más de 38 mil opciones de hospedaje. Entre sus incorporaciones aparece el Omni Fort Lauderdale, con 801 habitaciones y conexión con el centro de convenciones.

La gastronomía forma parte de la oferta. Greater Fort Lauderdale aparece en la Guía MICHELIN Florida 2026 y cuenta con restaurantes en zonas como Las Olas Boulevard y distintos puntos frente al agua.

La nueva representación busca incrementar el conocimiento de Visit Lauderdale dentro de la industria turística mexicana.

El equipo de AVIAREPS México establecerá relaciones con socios comerciales, facilitará información para la venta del destino y promoverá oportunidades de colaboración con empresas del sector.

Greater Fort Lauderdale también apuesta por distintos perfiles de viajeros. En sus comunidades residen personas procedentes de 170 países y se hablan 147 idiomas. Además, el destino cuenta con reconocimiento dentro del segmento LGBTQ+ y obtuvo una certificación de inclusión sensorial junto con KultureCity.

En 2026, la región también recibió IPW, la principal feria de turismo receptivo de Estados Unidos, que reunió en mayo a compradores y medios procedentes de más de 60 países.