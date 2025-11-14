Celebrity Cruises revela sus itinerarios 2027 y 2028 en el Caribe, Asia y Sudamérica

Los cruceros por estos tres continentes llevarán a los huéspedes a espectaculares travesías por 131 destinos en 42 países, mientras que puertos únicos y estancias nocturnas ofrecen experiencias inolvidables. El barco más nuevo de Celebrity, Celebrity Xcel, regresará al Caribe por tercera temporada, ofreciendo nuevamente a los huéspedes una conexión inmersiva con la región —tanto en tierra como a bordo— a través de The Bazaar, algo único en su tipo. Mientras tanto, Celebrity Solstice zarpará en su segunda temporada en Asia, tras su modernización, con nuevas propuestas a bordo y aventuras inolvidables en tierra.

Lo más destacado de las temporadas 2027-2028 en el Caribe, Asia de invierno y Sudamérica incluye:

• Los primeros itinerarios dedicados exclusivamente a Grand Turk en el Caribe.

• Cuatro travesías por el Canal de Panamá a bordo de Celebrity Ascent.

• Descubrir más de Asia con 123 oportunidades para explorar sitios durante más de 10 horas.

• En Celebrity Solstice, una estancia nocturna en Hong Kong en vísperas de Año Nuevo ofrecerá una manera inolvidable de recibir el 2028.

• Cruceros de 14 noches en Celebrity Equinox llevarán a los huéspedes a 17 lugares en siete naciones de Sudamérica y la Antártida.

Ocho barcos zarpando desde cuatro puertos de Florida llevarán a los huéspedes a escapadas elevadas por el Caribe

Vive el paraíso con los itinerarios 2027 y 2028 de Celebrity Cruises en el Caribe. Ocho barcos navegarán hacia 65 sitios, llevando a los huéspedes a algunas de las mejores playas del mundo con paisajes impresionantes y oportunidades infinitas para relajarse y explorar.

Vive la magia de Asia con cruceros a 49 destinos en siete países

Desde Indonesia hasta Singapur, experimenta la serenidad costera y la sofisticación urbana en los itinerarios de Celebrity Solstice y Celebrity Millennium por el sur de Asia.

Descubre viajes de lista de deseos a Sudamérica y la Antártida

De noviembre de 2027 a febrero de 2028, los itinerarios de 14 noches a bordo de Celebrity Equinox llevarán a los huéspedes a 17 sitios en siete naciones, llenos de festivales vibrantes, actividades al aire libre y lugares únicos en la vida.

Fechas de venta

• 11 de noviembre de 2025: Caribe • 10 de diciembre de 2025: Asia y Sudamérica invierno 2027 y 2028